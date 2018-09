Fotos El clásico enciende la temporada 2018/19

Con el clásico santiagueño se iniciará esta noche la temporada 2018/19 para los equipos de la provincia que están en la máxima categoría del básquet argentino. El Súper 20 será el primer desafío para ambos planteles, que vienen trabajando duro en la pretemporada con la ilusión de llegar en óptimas condiciones al debut de esta noche. La "Fusión" tendrá mayor presión por la localía, pero el "Negro" también necesita ganar para cortar la racha adversa contra el clásico rival. El entrenador Silvio Santander necesitará a la totalidad del plantel, pero todo dependerá de cómo se encuentre Roberto Acuña, quien se está recuperando de una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. El "Toro" se lesionó minutos antes del primer amistoso ante Regatas Corrientes y tampoco fue utilizado en la Copa Santiago del Estero, donde Quimsa enfrentó a Nicolás Avellaneda y a San Martín de Corrientes. Por el lado de Olímpico, la presencia de Alejandro Diez está en duda, debido a un espolón calcáneo en el talón de la pierna derecha. E l ala pívot bonaerense no jugó el primer amistoso ante Regatas Corrientes, pero fue utilizado unos minutos en el primer juego de la Copa Ciudad de La Banda frente a Salta Basket. Allí se resintió de la lesión y no estuvo en la final frente a Libertad de Sunchales. El entrenador Adrián Capelli tendrá una ficha de mayores menos a disposición, debido a que el estadounidense Jeremiah Massey no llegó aún a la provincia y su debut con la camiseta de Olímpico sería finalmente el viernes 28 ante Libertad de Sunchales, en el Vicente Rosales. Pese a las posibles ausencias, el juego de esta noche será, sin dudas, un espectáculo de primer nivel, ya que los dos tienen jugadores de gran técnica individual y entrenadores de reconocida capacidad en la formación de equipos.