Precio de las entradas y el resto de los partidos de hoy

23/09/2018 -

Las localidades para el partido de esta noche se venderán de 9 a 13.30 y de 17 a 20 para socios, en la sede de 24 de septiembre y Mendoza. Para no socios, se expenderá en las boleterías del club, de 9 a 13.30 y de 17 en adelante. Los precios son: Popular $290 (socios $150), platea $350 ($250), platea VIP $450 ($350), damas y jubilados $140 ($100), menores $60 ($50).

En tanto, el resto de los partidos de hoy de la cuarta fecha de la B Nacional serán los siguientes: 11, Nueva Chicago vs. Olimpo y Brown de Adrogué vs. Los Andes; 15, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Platense; 15.30, Temperley vs. Arsenal y 15.30, Quilmes vs. Almagro.