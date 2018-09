El gremio mercantil ratificó su adhesión al paro nacional

23/09/2018 -

El Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda informó a todos sus afiliados su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo para el próximo martes 25 de septiembre, motivo por el cual se apela al respeto por parte de la patronal al derecho a huelga. La comisión directiva del gremio ratificó su decisión de sumarse a la medida de fuerza, como miembro de la CGT, y se remarcó que "los trabajadores no pueden ser obligados a cumplir horario ni realizar tareas en este día de huelga que está dirigida en contra del Gobierno nacional y su política económica". "Queremos dejar en claro que todo empleado que decida adherirse al paro lo puede hacer y que no puede ser obligado a concurrir a trabajar. El comerciante debe entender que este reclamo no es en su contra, sino todo lo contrario, es una lucha en defensa de las fuertes de trabajo y para enviar un mensaje al presidente Mauricio Macri y sus políticas que están provocando el cierre permanente de empresas, comercios y Pymes que dejan a miles de compañeros en la calle", dijo el secretario general, Julián Luna.