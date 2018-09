Chubut afirmó que macrismo "gobierna con la billetera"

Fotos ENOJO. "Una vez más, el gobierno nacional incumple su palabra y condiciona a las provincias", se quejó Arcioni.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, lanzó una fuerte acusación contra el Gobierno nacional al sostener que quiere "gobernar con la billetera". Al respecto, fue enfático al señalar que "no vamos a dejar que nos avasallen más".

En medio de la negociación por el Presupuesto 2019, el mandatario peronista denunció que la Casa Rosada busca "condicionar" a las provincias, al denunciar que por no haber firmado la adenda al Pacto Fiscal, Nación no cumplió con "cortar los descuentos y devolver el dinero" tras acordar la demorada refinanciación de una deuda de Chubut.

Arcioni indicó en declaraciones al diario Clarín que la semana que pasó firmó con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la refinanciación de la deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario para las provincias. Y expuso que con ello "nos habían dicho (el Gobierno) que se iban a cortar los descuentos e iban a devolver el dinero, cosa que hasta el día de hoy no sucedió".

El gobernador peronista aseguró que "una vez más, el Gobierno nacional incumple su palabra y condiciona a las provincias". Y también juzgó que ello se dio porque "querían que yo firmara la adenda al Pacto Fiscal", a la cual Arcioni se negó.

Crítico, Arcioni sostuvo que "así no se gobierna, así no es un Gobierno federal. No está en nuestros procederes este tipo de políticas". Y afirmó que "cuando uno los escucha y dicen que buscan el cambio, digo, ¿qué tipo de cambio buscan? Cuando continúan queriendo gobernar con la billetera".

Ante la discusión por el presupuesto nacional, Arcioni aseguró que "Chubut va a estar de pie y va a seguir luchando", con los legisladores nacionales "hemos coincidido en que vamos a acercar propuestas".

Sobre la mesa, "hay temas muy importantes que repercuten en los bolsillos de los trabajadores, los futuros jubilados, como las exenciones al Impuesto a las Ganancias. No vamos a dejar que nos avasallen más", dijo.