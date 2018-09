Bossio: "Oposición dará un debate con mucha seriedad"

Fotos POSTURA. "Dar un presupuesto que no sirva, no es bueno".

23/09/2018 -

La oposición "dará un debate con mucha profundidad’ sobre el Presupuesto 2019, aseguró el diputado Diego Bossio, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Bossio, uno de los referentes del Bloque Justicialista en la Cámara baja, explicó que "dar un presupuesto que no sirva, no es bueno, pero no tener presupuesto puede servir a algunos, pero no a la Argentina".

Advirtió que le cuesta "encontrar virtudes" al proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, pero admitió "que haya equilibrio fiscal es una virtud que los argentinos nos tenemos que acostumbrar".

Bossio detalló sus observaciones al proyecto del Ejecutivo: "No crece la economía y el peor costo que puede tener un país y un Tesoro para solventar sus recursos de salud, educación, infraestructura, es no crecer".

Agregó: "Este es un presupuesto que de hecho contempla una caída del producto; no incentiva ningún aparato productivo que permita revertir estos meses, que es una caída de la actividad económica".

También criticó que la iniciativa "permite renegociar deuda, reestructurar deuda sin pasar por el Congreso".