La felicidad de Joaquín Ledesma

23/09/2018 -

"Hay un grupo humano excelente, hay buenas individualidades y unos huevos bárbaros que no te dejan caer ante la mínima adversidad. Se lo dedicamos a todos los que no creían en Vélez", dijo desafiante Joaquín Ledesma, arquero del "Fortín", en diálogo con EL LIBERAL. Sobre el partido de ayer, comentó: "Lamentablemente estamos con esa suerte de que pega en el palo y sale, esperemos que en los otros partidos pegue en el palo y entre. Ya está, no hay que lamentarse. Tenemos que disfrutar de que estamos en la final. Creo que merecimos pasar en el partido, pero no se dio. Tuvimos otra chance en los penales y la aprovechamos". Ledesma reconoció que el penal estuvo bien cobrado. "Sí, lo agarro con las piernas. Quiero mezquinar los brazos pero lo agarro con las piernas", admitió. Y bromeó sobre la importancia del penal que atajó en la serie: "Javi (Peyla) me salva todos los partidos, una que me toque salvarlo a él". "Si queremos una revancha, la única que tenemos es con Sarmiento. Pero si queremos salir campeón hay que ganarle al que sea", concluyó.