Alain Delon reveló que cuando era joven fue víctima del acoso femenino

23/09/2018 -

Alain Delon, el actor francés de 82 años que en mayo pasado reveló su intención de no trabajar más en cine, sorprendió con sus declaraciones sobre el acoso sexual.

"El acoso no nació con el productor Harvey Weinstein... (...) Yo fui víctima de acoso cuando era más joven. Hubo dos o tres mujeres que se me tiraron encima. Lo acepté, estuve contento, y no llamé a la Policía", lanzó durante una entrevista con el diario "Le Monde".

Y agregó: "Caí en este oficio (el de actor) gracias a las mujeres", en referencia a que quería ver en los ojos de esas mujeres que lo amaban que él era "el más guapo, el más grande, el más fuerte".

Alain Delon pasó en septiembre del año pasado por el quirófano por un problema cardíaco que sufría desde haca algún tiempo, y ahora admitió que espera estar totalmente recuperado físicamente antes de subirse "muy pronto" al escenario.

No obstante, volvió a hacer hincapié en su decisión de no ponerse más frente a una cámara. "Tengo una carrera tan excepcional que no quiero hacer ese filme de más. Los cineastas con los que podría rodar están muertos. Paré hace diez años con ‘Astérix’. No veo qué podría llevarme a hacer una película. En todo caso me tendrían que presentar una historia de ensueño", sostuvo.

En esta suerte de punto final para su carrera cinematográfica, Delon aseguró que lo único que lamenta es no haberse puesto en manos de una directora. "Se lo he dicho a todo el mundo, y nadie se ha movido. Deben de tener miedo", bromeó el actor, quien adelantó que su retirada definitiva quiere que sea con la obra de teatro "Le crépuscule d’un fauve", de Jeanne Fontaine.

Para esa tarea es para la que Alain quiere estar físicamente preparado. El tiempo dirá con qué trabajo se despedirá de la actuación este actor que ha provocado tanta admiración.