CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de septiembre de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
Por El Liberal
24/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO
ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
(CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
13.00 COCINEROS
15.00 MUNDIAL DE VOLEY MASCULINO
ITALIA - BULGARIA 2018
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
AGROPECUARIO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO
VS. CORONEL SUÁREZ
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. OLÍMPICO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
01.25 SIN ESCAPE
03.21 ENEMIGOS NATURALES
04.54 BATMAN. MALA SANGRE
06.23 DUPLICIDAD
08.49 MI MARCIANO FAVORITO
10.35 SPACE JAM. EL JUEGO
DEL SIGLO
12.12 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
13.55 LOS FEDERALES
14.25 DUPLICIDAD
16.51 SPACE JAM. EL JUEGO
DEL SIGLO
20.30 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
22.14 50 SOMBRAS NEGRAS
TNT
02.47 DALE DURO
04.30 BUZZ - SEASON 7
06.00 TAMMY
07.07 UP. UNA AVENTURA
DE ALTURA
08.57 ROCKNROLLA
11.07 OZ. EL PODEROSO
13.38 SHANGHAI KID
15.47 ANT-MAN. EL
HOMBRE HORMIGA
18.04 TOY STORY 3
20.06 INTENSA MENTE
22.00 LA PROPUESTA
00.05 EL JUSTICIERO
TCM
02.22 SERPIENTE Y EL ARCO IRIS, LA
04.01 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
05.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.19 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
07.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.58 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.23 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.49 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.28 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.18 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
12.05 MUERTOS DE MIEDO
14.09 UN PAPÁ GENIAL
15.56 RÁPIDA Y MORTAL
17.55 SELENA
20.20 ANACONDA
22.00 SERPIENTE Y EL ARCO IRIS, LA
23.46 TWISTER
SPACE
00.22 NICO
02.17 LA ÚLTIMA CARTA 2
03.45 TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ
05.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 OBJETIVO INVISIBLE
07.33 OLAS SALVAJES
09.34 EL INVENTOR DE JUEGOS
11.50 NICO
13.49 BIENVENIDO A LA JUNGLA
15.32 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
17.32 EL APRENDIZ DE BRUJO
19.38 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 ROBO EN LAS ALTURAS
A DÓNDE IR
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA
BANDA)
VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA
CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº
2699-2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS
22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS
PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS
TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13
años)
26/09 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN
14:30(Cast) 17:00 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
15:00 (cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 22:30 (Subt
LA CASA CON UN RELOJ
EN SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:10 (Cast) 16:20 (Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA
22:40 (Cast)
HISTORIAS DE ULTRATUMBAS
(2D):
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
18:25 (Cast) 20:30 (Subt) 22:35
(Subt) 00:40 (Subt)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
17:30 (Cast) 22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES ESTRENO APTO
TODO PÚBLICO CON RESERVA Y
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30