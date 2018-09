CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de septiembre de 2018

24/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO

ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

(CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

13.00 COCINEROS

15.00 MUNDIAL DE VOLEY MASCULINO

ITALIA - BULGARIA 2018

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

AGROPECUARIO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO

VS. CORONEL SUÁREZ

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. OLÍMPICO

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA





PELÍCULAS

01.25 SIN ESCAPE

03.21 ENEMIGOS NATURALES

04.54 BATMAN. MALA SANGRE

06.23 DUPLICIDAD

08.49 MI MARCIANO FAVORITO

10.35 SPACE JAM. EL JUEGO

DEL SIGLO

12.12 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

13.55 LOS FEDERALES

14.25 DUPLICIDAD

16.51 SPACE JAM. EL JUEGO

DEL SIGLO

20.30 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

22.14 50 SOMBRAS NEGRAS

TNT

02.47 DALE DURO

04.30 BUZZ - SEASON 7

06.00 TAMMY

07.07 UP. UNA AVENTURA

DE ALTURA

08.57 ROCKNROLLA

11.07 OZ. EL PODEROSO

13.38 SHANGHAI KID

15.47 ANT-MAN. EL

HOMBRE HORMIGA

18.04 TOY STORY 3

20.06 INTENSA MENTE

22.00 LA PROPUESTA

00.05 EL JUSTICIERO

TCM

02.22 SERPIENTE Y EL ARCO IRIS, LA

04.01 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

05.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.19 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

07.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.58 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.23 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.49 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.28 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.18 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

12.05 MUERTOS DE MIEDO

14.09 UN PAPÁ GENIAL

15.56 RÁPIDA Y MORTAL

17.55 SELENA

20.20 ANACONDA

22.00 SERPIENTE Y EL ARCO IRIS, LA

23.46 TWISTER

SPACE

00.22 NICO

02.17 LA ÚLTIMA CARTA 2

03.45 TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ

05.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 OBJETIVO INVISIBLE

07.33 OLAS SALVAJES

09.34 EL INVENTOR DE JUEGOS

11.50 NICO

13.49 BIENVENIDO A LA JUNGLA

15.32 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

17.32 EL APRENDIZ DE BRUJO

19.38 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22.00 ROBO EN LAS ALTURAS





A DÓNDE IR

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA

BANDA)

VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA

CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº

2699-2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS

22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS

PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS

TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13

años)

26/09 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN

14:30(Cast) 17:00 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

15:00 (cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 22:30 (Subt

LA CASA CON UN RELOJ

EN SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:10 (Cast) 16:20 (Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA

22:40 (Cast)

HISTORIAS DE ULTRATUMBAS

(2D):

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

18:25 (Cast) 20:30 (Subt) 22:35

(Subt) 00:40 (Subt)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

17:30 (Cast) 22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES ESTRENO APTO

TODO PÚBLICO CON RESERVA Y

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30