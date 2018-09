“La orientación vocacional es un intercambio entre lo que el orientado tiene para dar y ofrecer, y lo que la sociedad está esperando

24/09/2018 -

El campo de la orientación vocacional es compartido por muchos docentes, profesores, padres y terapeutas. Los que hacemos orientación vocacional somos los psicopedagogos, los psicólogos, y los profesores en ciencias. Es un espacio compartido también con la escuela.

Es un momento muy importante porque los chicos tienen esos procesos de incertidumbre y es bueno orientarlos dentro de la institución escolar. En la escuela, éste es un espacio que está un poco vacío, porque se han hecho algunos intentos de orientar en grupos pedagógicos grandes de alumnos y no se pudo.

El orientado tiene que ponerse en un proceso de inflexión, de interrogación respecto de sus posibilidades, primero cognitivas; segundo, actitudinales; y en tercer lugar, sociales. Porque la orientación vocacional es un intercambio entre lo que el orientado tiene para dar y ofrecer dentro de su ser, y lo que la sociedad está esperando desde el punto de vista de las carreras prioritarias.

Las carreras prioritarias son un listado de carreras que se elaboró para que el orientado sepa cuáles son las carreras que tienen una inserción laboral segura en un momento de crisis económica y financiera y demás.

Esto le dará algunos indicios para que pueda hacer una buena elección. Dentro de las carreras prioritarias como lo son Medicina, Ciencias Económicas, Abogacía o Psicología, no todas realmente son prioritarias.

Esto quiere decir que si un orientado busca o elige una carrera que no es prioritaria, no quiere decir que no vaya a insertarse, sino que tendrá dificultades para hacerlo.

Proceso

Los procesos de orientación son como la variabilidad de terapeutas que hay. Pero hay que dar pie a la importancia del docente en este proceso de la decisión vocacional, porque el docente profesor, específicamente de enseñanza media tiene el rol de presentarse ante el alumno como un objeto de identificaciones y proyecciones.

Una de las primeras identidades que nosotros tenemos es con nuestros docentes. Luego, cuando aparece un gusto ante una actividad, aparece la preferencia, y cuando ésta aparece, se comienza a buscar situaciones en las que puede estar en contacto con el objeto que agrada. Lo que hay que hacer es pensar qué actitudes se han podido desarrollar hasta ahora; qué cosas de nuestro medio es de interés para uno. Y a partir de ahí buscar el camino.

Lamentablemente hoy el Nivel Secundario no está preparando a futuros egresados para entrar en espacios terciarios o universitarios. En las escuelas, los gabinetes no se hacen cargo de este proceso. La demanda contextual nos lleva a hacer otras cosas y a atender otras urgencias.

La vocación es una construcción y exponer las ansiedades, conflictos, miedos para que puedan ser elaborados. Uno tendría que poner el foco entre 4º y 5º año, en donde los chicos ya tienen que empezar a pensar en qué van a hacer de su vida, en su futuro próximo, porque es grande el abanico de posibilidades. Entonces, tienen que tener tiempo para ver en cuál de esas posibilidades está más identificado, formado e interesado.

La decisión vocacional es un tema complejo porque hay un proceso en la orientación vocacional en el que hay un descubrimiento, un conocimiento de nivel intelectual, de las actitudes, interés, gustos y preferencias, pero no se lleva a cabo, muchas veces por conflictos internos del sujeto.

Es entonces cuando es conveniente el proceso terapéutico, vinculares, como la orientación psicopedagógica o psicológica, en la que se ofrecen recursos para que el paciente pueda resolver y elaborar esta problemática para poder tomar una decisión correcta. A Santiago del Estero le falta un espacio en donde se pueda brindar la orientación vocacional en forma gratuita, sea individual o grupal.

Y ahí está el punto en el que caen los alumnos que están con vulnerabilidades, que son alumnos de riesgo pedagógico porque son sujetos que necesitan orientación escolar para la elección de una carrera y una orientación para que pueda iniciar, continuar y terminar un trayecto universitario.

El rol de los padres

Los padres tienen que tener un proceso de acompañamiento, no dejarlos solos.

A veces, propiciar situaciones de intercambio hablando de sus propias elecciones, porque uno no siempre elige una profesión, ya que también se pueden elegir ocupaciones y oficios. A veces, los papás que no han podido acceder a espacios terciarios o universitarios, presionan y hay ciertos forzamientos que hacen que los hijos no puedan tener una decisión verdaderamente libre. A veces hay boicots bastante claros y bien presentes en la dinámica familiar.

Los padres tienen miedo porque cualquiera sea la carrera siempre hay una inversión. Decimos que los orientados entran en una moratoria social, que quiere decir apostar a la inversión por ese hijo, y que como resultado es que éste encuentre un lugar de plenitud más allá de lo económico. l