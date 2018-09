“Si las estructuras educacionales no empiezan a capacitar en el liderazgo personal, nos estamos asegurando la infelicidad absoluta”

24/09/2018 -

Nosotros nos dedicamos a dar apoyo educativo en todos los niveles, y las expectativas de los alumnos de todos los niveles son de muy corto plazo. Ellos quieren aprobar una materia, por ejemplo. Estamos viendo muchos fracasos en la acción de ir a rendir y es por la falta notable de motivación.

Entonces, si un alumno no está motivado por algo o para algo, se hace muy difícil el trayecto del estudio. El camino se convierte más en un sufrimiento. Nosotros estamos recibiendo muchos chicos para el ingreso a Medicina y a distintas Ingenierías. Muchas veces los chicos eligen determinadas carreras sin informarse y luego chocan con la realidad, porque no hicieron un proceso previo de elección.

Desde mi punto de vista, en la orientación influye mucho el acompañamiento de los padres y del colegio. Todos los años tenemos a alumnos que reinciden. Un año vienen para ser preparados para una carrera, y al próximo, para otra.

En algunas oportunidades ha pasado que cuando salimos a entregar folletos los chicos nos preguntan qué puedo estudiar, mientras están haciendo la cola para inscribirse ya en una carrera. Creo que hay un contexto muy importante en el interés y en el fracaso. Muchas veces como padres decimos que los “chicos de ahora” son muy indecisos.

Pero creo que hay que verlo desde una visión más amplia, porque si el chico no está tomando una decisión, los padres deberían hacer mea culpa, y preguntarse en qué se falló como para que hoy su hijo no pueda tomar una decisión. Economía y carreras Hay una frase que escuché y me gustó: “El futuro hoy no es más lo que era antes”. Hoy estamos viendo cosas que antes ni las habíamos previsto.

Entonces, en un futuro laboral seguramente habrá puestos de trabajo que hoy no existen, y los que están hoy desaparecerán. Hay muchas condiciones personales que nuestros hijos van a tener que ir adquiriendo en el camino para poder afrontar un futuro absolutamente diferente. Si la educación o las estructuras educacionales no empiezan a capacitar en el liderazgo personal, nos estamos asegurando la infelicidad absoluta, a pesar de la carrera que elijamos.

Hoy, con las posibilidades, el nuevo ritmo de vida que llevamos, hace que las personas de 40 años o más sientan que todavía pueden empezar una carrera, o deseen cambiar de rumbo. Inclusive presentan dudas como cualquier joven. En el caso de los jóvenes, hay muchos que van convencidos de su elección, pero en el medio también hay una cierta inseguridad, porque todo es cambio, ruptura, crisis, propio de lo que estamos viviendo.

Estamos convencidos de que las emociones son la plataforma de nuestro pensamiento y por lo tanto de nuestras decisiones y nuestro estilo de vida. En función de eso, de prestarle tanta atención a las emociones es que primero lo que hacemos es escuchar a los chicos; bajo ninguna circunstancia entramos a decirles cosas.

En función de lo que escuchamos, recién actuamos. Conversamos con los padres. Muchas veces nos damos cuenta de que el fracaso es por problemas en la casa, por cuestiones de relaciones, y no porque los chicos no sepan resolver el ejercicio o no tengan buena memoria. Existe una barrera emocional y nosotros tenemos que pedir permiso para poder entra, traspasar y decirle al chico: “esto es lo tuyo”.