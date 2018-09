Daniel Difalcis celebró con emoción su primer triunfo

Fotos GRATIFICANTE. Daniel Difalcis festejó en Las Termas.

Se terminó la sequía para Daniel Difalcis, que ayer se impuso en la segunda carrera de la categoría Fiat Competizione, en el autódromo de Las Termas.

El piloto bonaerense, que celebró por primera vez en la categoría, protagonizó un gran duelo con Eduardo Ribatto, que terminó segundo. El podio se completó con Christian Romero.

"Fue una carrera muy linda. Tuve la suerte de estar mucho tiempo adelante. El auto funcionó bien. Los chicos me entregaron un auto extraordinario, no bajó nunca el rendimiento. Faltando vueltas, se me acerca el Fino Ribatto. Me pasó, lo pasé. Es un gran amigo. Pero lo pudimos resolver y pudimos ganar, esto me hacía falta después de tantos años de estar en el automovilismo", expresó el ganador a EL LIBERAL.