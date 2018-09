Fotos BALANCE. Agustín Canapino dijo que no tuvieron la carrera esperada, pero confía recuperarse en San Nicolás.

24/09/2018 -

Agustín Canapino se mantiene como puntero del Súper TC2000, a pesar de que el rendimiento del Chevrolet Cruze no fue el esperado. Al término de la competencia, el piloto arrecifeño explicó las razones por las que no pudo hacer podio en Las Termas.

"No tuvimos la carrera esperada. Perdimos la posición con Rossi y después tuvimos problemas con el motor, que se paraba. De casualidad pude terminar la carrera. Este inconveniente no me permitió pelear para recuperar la posición con Rossi", declaró Canapino, que finalizó la competencia en cuarta posición.

"Fue un fin de semana complicado. Vamos a trabajar para estar mejor en San Nicolás, donde también esperamos tener más suerte con los motores", agregó ilusionado.

"Tenemos que volver al nivel para poder mantenernos en la primera posición del campeonato y así poder arrebatarle el título a Ardusso", comentó.

Después del sábado, que terminó tercero en la carrera clasificatoria, el piloto de Arrecifes se preparó para la competencia especial de ayer, pactada a 23 vueltas sobre la pista de 4.804 metros de extensión, y que además tuvo cambio obligatorio de neumáticos.

En el inicio, Agustín intentó por todos lados superar a Leonel Pernía para quedar segundo. El primer giro fue prácticamente a la par de su rival y también lo exigió en el segundo. Luego, con un ritmo parejo se mantuvo tercero hasta que en la vuelta 14 ingresó a boxes, para cumplir con el cambio de neumáticos. En la detención perdió el lugar con Matías Rossi, y en la cuarta posición finalizó la carrera.