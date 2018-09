24/09/2018 -

El arquero de Mitre, Martín Perafán, aseguró que Mitre jugó un partido inteligente sobre Agropecuario y por ello se quedaron con la victoria.

"Sabíamos que iba a ser duro. Pudimos obtener la ventaja, ellos después lograron el descuento. Pero hicimos un partido inteligente. Logramos mantener el resultado", manifestó el "Flaco" tras el partido.

"Fue un justo triunfo, ante un equipo con oficio. Encontramos la fortaleza en nuestra casa y esperemos poder mantenerla", analizó el arquero.

Perafán tuvo un buen partido y se lució al tapar una pelota clave que podría haber sido el empate, pero él aseguró que está para apoyar al equipo.

"Estoy para colaborar y ayudar cuando el equipo me necesite. El partido pasado tuve la fortuna de tapar una pelota clave, pero también me convirtieron y eso hay que corregir y hoy (por anoche) también me convirtieron. No hay que restarle méritos al ejecutor, porque fue un golazo. Pero hay que corregir", cerró.