Fotos VISIÓN. Guillermo Barros Schelotto opinó que el partido estaba para cualquiera de los dos.

24/09/2018 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto dijo que fue un partido "parejo y trabado" y que la diferencia estuvo en la volea del "Pity" y el bombazo de Scocco. Y evitó opinar de Vigliano: "No hay que buscarle un culpable a esta situación".





"Había sido un partido muy parejo. En el ST, en los primeros 20 minutos, Boca estaba haciendo todo para llegar al empate y apareció el remate de Scocco".





También el entrenador xeneize dijo: "Ojalá uno pudiera lograr que los 20 minutos que tuvimos se extendieran durante todo el partido, no hubiéramos perdido. Siempre se aprende, en el triunfo o en la derrota. Teníamos muchas esperanzas de ganar el clásico y darle una alegría a la gente, pero este resultado no puede desenfocarnos de cara a lo que tenemos por delante", sentenció.





Arquero nuevo

En otro momento de la conferencia de prensa Guillermo dijo que analizan la posibilidad de traer un nuevo arquero. "Analizamos traer un arquero con experiencia para que esté al lado de Agustín. Vamos a analizarlo bien y a decidir qué hacer", indicó.





Sobre la caída, también el DT de Boca Junior aseguró que va a analizar el rendimiento del equipo.

‘Vamos a analizar los motivos por los que perdimos y si es que consideramos que hubo rendimientos bajos, trataremos de mejorarlos. Creo que ni Boca ni River impusieron su juego. El resultado lo marcan la volea del ‘Pity’ y el remate de Scocco", advirtió.





Enseguida el ex delantero de Boca aseguró que "Hoy se ve todo negativo, pero hay que analizarlo. En el juego ninguno de los dos pudo imponerse al rival. En cuanto al árbitro no hablo. Ya está. Uno está en la cancha, se enoja o no, pero lo del árbitro se terminó para mí: no hay que buscarle un culpable", consideró.





Sobre la actitud de River en la cancha, Guillermo dijo que el rival les cerró bien todos los caminos. "No nos dio espacios. Tenemos tiempo, días y plantel para mejorar y volver al camino de la victoria", contó.





También el entrenador consideró que ahora a Pavón lo marcan más. "Es una cuestión del equipo y de él mejorar y superar los inconvenientes que se presenten. No nos superaron. Fue un partido parejo, donde uno pudo marcar diferencia sobre el otro por dos jugadas aisladas", analizó.