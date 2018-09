Tévez minimizó la derrota del clásico

24/09/2018 -

El ídolo y referente máximo de este plantel brindó sus sensaciones una vez que salió del vestuario. Al terminar el encuentro, Carlos Tévez dejó su análisis del partido que perdió Boca. "Creo que la única diferencia que hubo en la cancha fue que ellos marcaron los dos goles, nada más". "La diferencia a favor de River que nos hicieron 2 goles de otro partido, es la sensación que me queda, tras esta nueva edición del Superclásico", dijo. Enseguida, Carlitos Tévez agregó: "‘Yo creo que sorprendió el primer gol que hace Martínez, y en el segundo tiempo, en los primeros minutos tratamos de empatarlo y después ya cuando iban pasando los minutos fue a favor de ellos. No me acuerdo que hayan llegado al arco, 2 pelotas que quedaron las metieron, despues hubo momentos que jugaron bien ellos y otros nosotros. No nos sentimos superados", contó.





Sobre el impacto de la derrota ante el eterno rival, Carlos Tévez la minimizó. "Es un clásico, nada más. Creo que todos los hinchas queremos ganar esta clase de partidos, pero Boca es más grande que un clásico", advirtió. Sobre lo que se viene, Tévez advirtió que hay que estar enfocados. "Ahora debemos enfocarnos en Gimnasia y tenemos muchos partidos de aquí en adelante. Se hace la autocrítica cuando los resultados no se dan o no se da el juego que queremos. La autocrítica con la que nos vamos es recuperarse rápido para prepararse para lo que se viene. Esto no nos obliga a ganar la Copa. Quiero salir también tricampeón, que nunca se dio. Sé que el deseo de los hinchas es ganar la Libertadores, pero el campeonato da un plus para afrontar la Copa. No debemos desviar el foco", dijo.