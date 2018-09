La Justicia cree que no será fácil reabrir la causa de enriquecimiento K

Fotos COMPLICADO Si no se prueba prevaricato, evalúan que no hay elementos para abrir el expediente. Oyarbide en el centro de las miradas

24/09/2018 -

Ante el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se reabra la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner que había archivado el ex juez Norberto Oyarbide, la Justicia analiza la situación y por el momento se plantea una gran dificultad para avanzar sobre el pedido del organismo antilavado.

"En tanto no se compruebe un prevaricato por parte del entonces magistrado no hay elementos para reabrir el expediente", indicaron fuentes judiciales a Clarín. La UIF basó su pedido en el argumento de que hubo "cosa juzgada írrita" o ilegal como consecuencia de la causa de los cuadernos de las coimas donde Cristina Kirchner quedó procesada como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de fondos ilegales, cuyo destino según el juez Claudio Bonadio, en parte fue destinado al patrimonio de los ex presidentes. Se estimó en la resolución que los ex funcionarios involucrados dirigieron a sus respectivos patrimonios, al menos, U$S 100 millones.

En este contexto y previo a conocerse el procesamiento, la UIF pidió ante la Cámara Federal porteña que desarchive el expediente en el que Oyarbide había sobreseído en el 2009 en tiempo récord, al matrimonio Kirchner investigado en aquel momento por enriquecimiento ilícito. La presentación para reabrir la causa se realizó después que Oyarbide admitió que actuó bajos presiones de los ex presidentes; del ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, y del operador judicial K Javier Fernández en relación a dicha investigación.

La causa contra los ex presidentes inició con una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans al detectar que en

2008, los Kirchner habían registrado un aumento del 158 por ciento en la declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción tras la presentación de sus declaraciones juradas.

Cuando el matrimonio llegó a la Casa Rosada en 2003, consignó un patrimonio de $6.851.810. En la primera declaración jurada como jefa de Estado, reconoció bienes por $17.824.941. Las primeras denuncias surgieron: en un año los Kirchner dieron un salto sustancial en su fortuna que fue del 158%.Declararon bienes por $46 millones.