Revocan fallo del ex juez Rava y Luis Manuel Pericás perdería el edificio y un 50% de la radio LV7 de Tucumán

24/09/2018 -

La Cámara Civil y Comercial de Apelaciones de 3ª Nominación habría restituido los derechos de un empresario tucumano sobre el edificio en que funciona la radio tucumana LV7, blanco de un escándalo que involucró al santiagueño Luis Manuel Pericás y devino luego en la renuncia de tres jueces del Crimen acusados de producir un "combo" de medidas cautelares irregulares. Con los votos de los vocales Graciela Neirot de Jarma, Pedro Basbús y Arrulfo Hernández, el alto cuerpo confirmó la resolución de la jueza de Paz Civil de 4ª Nominación, María Julia Ponce de Merino. En ella, la magistrada revocó el fallo del ex juez Rómulo Rava, quien en el 2015 había determinado la nulidad de todos los actos jurídicos realizados por Pericás, en especial la venta del edificio de LV7 (por casi $ 8.000.000). También, todo lo relacionado con el contrato de management y acuerdos derivados de una operación entre el empresario tucumano Sumbay y Pericás. La operación Primero, Pericás vendió a Sumbay el edificio de LV7, ubicado en Mendoza Nº 273 de Tucumán. Pericás habría cobrado los casi $ 8.000.000. Luego convenció a Sumbay de pagarle una deuda que tenía con su tío Pedro Pericás, a cambio del 50% de las acciones de LV7. Posteriormente, Pericás acudió al ex juez Rava. El juez santiagueño recapitalizó a Pericás -lo libró de toda deuda- y retrotrajo todas sus operaciones una década atrás, dejando múltiples damnificados. En su momento, el abogado de Sumbay, Jorge Navarro, denunció que el fallo demoró apenas tres días en refrendarse: el escrito ingresó el 9 de febrero y la resolución se materializó el 12, según el proceso. Desaparición Luego, el 13 de febrero el expediente habría sido retirado y jamás retornó al juzgado natural. Sumbay quedó sin edificio. "Todo esto, sin que ordenara a Luis Pericás devolver el dinero cobrado". No sólo Luis Pericás tendría responsabilidad. "Su hermano Pablo Pericás, a sabiendas de que su tío Pedro cedió su parte de LV7 a Sumbay, cedió la suya a Luis. Así, defraudó a Sumbay", manifestó Navarro. Ahora, Sumbay pedirá formalmente a la Justicia, la restitución del edificio.