Los arrepentidos en el caso de los cuadernos de las coimas K, se enojaron con el juez Bonadio por su fallo

Fotos Claudio Bonadio.

24/09/2018 -

El caso de los llamados "cuadernos de las coimas" sigue dando que hablar. Ahora, según informó Infobae, Cristina Kirchner no es la única enojada con el juez Claudio Bonadio.

La bronca llegó también a los "arrepentidos", los ex funcionarios y empresarios que firmaron un acuerdo como "imputados-colaboradores" en la causa de los cuadernos de la corrupción y terminaron procesados como miembros de una banda que según el juez- funcionó entre 2003 y 2015 a través de los negocios del Ministerio de Planificación y que sirvió para robar millones de dólares al Estado, "en detrimento de la salud, la educación, la salud, los jubilados y la seguridad".

Los "arrepentidos" quieren que la Cámara Federal dé por tierra con la resolución de Bonadio por haberlos incluido en la asociación ilícita. Y ahí se anotan desde Oscar Centeno, el autor de los relatos que dieron origen a la causa, hasta los empresarios más poderosos, como Luis Betnaza (Techint), Enrique Pescarmona (Impsa), Aldo Roggio (Metrovías) y Angelo Calcaterra (ex Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri). Pero la lista de los que apelaron el fallo de Bonadio no termina en los hombres de negocios. Lo cuestionó José López, el ex secretario de Obras Públicas que hizo un aporte clave para vincular a la ex presidenta con la jefatura de la organización e ingresó al programa de Protección del Ministerio de Justicia desde esa confesión. Según Infobae, ninguno de los 42 procesados quedó conforme con la resolución del juez. Las defensas atacaron por "arbitraria", "falta de fundamentos" o "nula" la resolución de Bonadio. Cuando todavía se discutía la utilidad legal de las fotocopias, los "arrepentidos" aceptaron los relatos de Centeno, justificando con detalles las "presiones" que sufrieron para actuar así y engordando la hipótesis acusatoria. Pero, a diferencia de lo que ellos esperaban, Bonadio los integró a la asociación ilícita, los responsabilizó de los delitos de "dádivas" y/o "coimas", según el caso, y los embargó por 4 mil millones de pesos a cada uno.