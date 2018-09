Corte: "Nunca se va a ver una mayoría automática en nada"

24/09/2018 -

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti aseguró que en el máximo tribunal argentino "nunca se va a ver una mayoría automática en nada" por la diversidad de sus integrantes y pidió quitarle "dramatismo" al relevo en la presidencia del cuerpo.

Rosatti apuntó que en las causas por corrupción "hay que investigar todo y en todo momento. A los que gobiernan, a los anteriores y los jueces tienen las garantías para hacerlo".

"Un juez investiga o se va. No debería haber otro camino. Tiene garantías como la inamovilidad y no puede argumentar que no investiga por presiones. Si siente temor o está presionado, debe denunciar o renunciar. No hay otra posibilidad", advirtió.