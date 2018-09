Fotos Acuña pronostica "una alta adhesión" mañana

El integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), el estacionero Carlos Acuña, sostuvo que el paro convocado por esa central obrera para mañana martes "va a ser masivo", pero aclaró que esa organización "no participa de la movilización" convocada por otros sindicatos para hoy lunes, aunque dijo que "no la vemos mal". En esa línea dio por seguro que este martes "habrá garantías" para aquellos que quieran concurrir a sus trabajos, pero puntualizó que "lo que suceda en la vía pública es responsabilidad de la seguridad del Estado", porque "la Central Obrera no se volcará a las calles". "Pero el paro va a ser masivo", señaló en diálogo con Radio Mitre el barrionuevista secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Soesgype), que además pronosticó que la medida de fuerza "va una tener una alta adhesión propia de las políticas de este Gobierno". Consultado sobre si una persona que maneja un taxi o un transporte escolar tiene garantías de que podrá salir a trabajar el martes sin incidentes, respondió: "Seguro".