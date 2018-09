Fotos Amadeo dijo que el paro de la CGT es una "operación política"

El diputado nacional Eduardo Amadeo (Cambiemos) dijo que el paro convocado por la CGT responde a una "operación política". Amadeo consideró que "lo que hay es una operación política, tal vez la necesidad de la CGT de enfrentarse a los grupos de izquierda". "Nosotros aceptamos la huelga, esperamos que sea pacífica, que no haya violencia, y que se sienten a conversar", concluyó Amadeo sobre la medida de fuerza convocada por la CGT. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Amadeo se quejó porque "la oposición, que tiene economistas que se dicen reputados, no ha sido capaz de producir ninguna alternativa" para la economía del país. En ese sentido, relató que en la visita del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al Congreso la última semana, Cambiemos oyó "durante horas, sin contestar, durísimos alegatos" de la oposición contra el funcionario. "Me sorprendió mucho el alegato del amigo (Axel) Kicillof que tiene memoria selectiva, se olvida de lo que ha hecho para opinar", continuó Amadeo. "Les pedimos programas alternativos para solucionar el tema", dijo sobre la crisis financiera, y agregó que la respuesta fue "cero". Para Amadeo "el mismo razonamiento se aplica" al paro anunciado para este martes. "La CGT no es precisamente gente pobre, podrían contratar economistas y además de hacer el paro, ofrecer propuestas, pero cero", reflexionó nuevamente.