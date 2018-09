Fotos La adhesión del transporte al paro nacional impactará en Santiago

24/09/2018 -

La falta de transporte público de pasajeros y de cargas será determinante para el impacto en Santiago del Estero del paro nacional de mañana martes convocado por la CGT en contra de las políticas nacionales implementadas por la administración del presidente Mauricio Macri. Además, las estaciones de servicio trabajarán con guardias mínimas, según un relevamiento realizado por EL LIBERAL entre los principales sindicatos de la provincia. Colectivos: El secretario general de UTA, Jorge Pacheco, indicó que el paro comenzará a partir de la hora 0 del martes, por 24 horas hasta la medianoche en ‘todas las líneas de Santiago del Estero y La Banda, también al transporte interurbano’. Sólo circularán ‘los colectivos con los pasajeros en tránsito que vienen de otras provincias’, dijo. La falta de colectivos hará resentir el presentismo en escuelas, por lo que se espera una actividad casi nula. Estaciones de Servicio: El secretario general del sindicato de playeros y trabajadores de las estaciones de servicio, Ricardo Juárez, informó que el gremio se adhiere al paro nacional y que no se cargará combustible al público, pero ‘los empresarios van a prever una guardia mínima’ para las emergencias. El paro será por 24 horas, desde la 0 del martes, hasta la medianoche. Transporte de cargas: El secretario general del Sindicato de Camioneros, Daniel Navarrete, precisó que, no habrá actividad en el ramal de caudales, transporte de combustible, de agua y gaseosas, correo privado y clearing bancario, como tampoco lácteos y transporte de carga en general. La medida será por 24 horas, desde la 0 del martes. Docentes privados: el secretario general del Sindicato de Docentes Privados delegación local, Hugo Tristán Funes, informó que ‘ya está decretado el paro por parte de Sadop a nivel provincial y nacional, siguiendo la misma modalidad de la CGT, sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización’. Administración pública: Utepse, sindicato de los empleados públicos provinciales, también se suma al paro en contra de las políticas del Gobierno nacional, según señaló su secretario general, Antonio Romano. Desde el sindicato UPCN delegación local, que tiene a Gerardo Montenegro como secretario general, se informó que se adhiere al paro del martes, y los afiliados no asistirán a sus lugares de trabajo. Anses: Apops, UPCN, Secafpi y ATE se adhieren a la medida. Se espera que entre un 20 y 25% de los trabajadores asista a sus puestos de trabajo por lo cual ese día sólo se atenderá a las personas que vayan con un turno. Vuelos: la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (Apta) anunció que adherirá al paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). De esta forma, no habrá vuelos nacionales ni internacionales, lo que incluye a Santiago del Estero.