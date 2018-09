Old Lions bajó al campeón en el torneo regional

Fotos ALEGRÍA El elenco azul derrotó a uno de los grandes de Tucumán.

24/09/2018 -

Old Lions doblegó al último campeón del Torneo Regional del NOA, Natación y Gimnasia por 15 a 13, en tanto para Lawn Tennis apabulló a Tigres de Salta por 70 a 19 por la Zona Promoción.

Old Lions que debió afrontar el compromiso ante Natación con varias bajas en su formación titular, dio el golpe ante uno de los grandes. De entrada nomás el local mostró cuál iba a ser su actitud y forzó un penal que Luis Ibarra aprovechó para adelantarlo. Natación intentó reaccionar, pero se encontró con un equipo ordenado, inteligente y que tuvo paciencia para aprovechar sus momentos. Es así como sobre los 17 y luego de un gran arranque de Federico Parnás, que desestabilizó a la defensa tucumana, llegó el try de Pablo Samalea para poner 10/0 a los viejos leones. Pero en el cierre un try de Sánchez cerró el parcial 10 a 7. Old Lions sorprendió en el complemento y a los 5 Lautaro Heredia apoyó un try que lo adelantó 15 a 7. Diez minutos después, la expulsión de García dejó a Natación con uno menos. Pero a pesar de ello sumaron dos penales que los pusieron a dos puntos con 10 minutos para jugar y ya con 14 jugadores por equipo.

Los minutos finales fueron dramáticos, hasta que llegó el pitazo final.

Por otro lado, Santiago Lawn Tennis exhibió una gran contundencia, apoyó nada menos que 10 tries y demolió a Tigres de Salta con un contundente 70 a 19 que le permitió volver a meterse entre los de arriba.

El partido nunca tuvo paridad y los rojiblancos jugaron a voluntad, atacando hasta el minuto final, en una actitud muy saludable.