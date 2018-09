24/09/2018 -

Aún no ha cumplido 30 años, pero "Chino" Darín tiene una notable experiencia y, aunque no le gusta pensar cuál es su personaje más difícil, dice que encarnar al exdirigente tupamaro Mauricio Rosencof en "La noche de 12 años" ha sido el papel que más le costó abordar y del que más le costó salir.

Es un trabajador infatigable que disfruta de su trabajo, que le apasiona su trabajo y el cine en general. Porque estudió dirección de cine, aunque no lo finalizó, y acaba de meterse en la producción porque le interesan todas las facetas de una película.

"Me entusiasmo con las cosas que me voy encontrando, cuando veo las posibilidades que esconden", aseguró el hijo del también actor argentino Ricardo Darín. El "Chino" reveló que no le gusta planificar su carrera y prefiere pensar "proyecto a proyecto".

"Soy un poco enemigo de las expectativas porque no me gusta decepcionarme", sentenció el prestigioso actor argentino.