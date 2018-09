Lanzani no pierde las esperanzas de volver a enamorarse

24/09/2018 -

Peter Lanzani, a poco de estrenar la segunda temporada de la serie "Un gallo para Esculapio 2", confesó que está dispuesto a enamorarse. En una entrevista con el programa radial "Modo sábado", el actor expresó: "Yo me divierto. El amor ya va a llegar. Uno siempre tiene ganas de enamorarse. El amor es lo que va a cambiar el mundo. Pero no se elige. Ya va a suceder. Muchas veces, la prensa te complica relaciones. Si estás saliendo con alguien a tomar una cerveza y al otro no le divierte que estén pendientes de lo que hacés, te complica".