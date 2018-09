La visión de los niños y la salud de sus ojos

24/09/2018 -

Recientemente, "Nintendo" lanzó una advertencia acerca de un nuevo dispositivo portátil de juego en 3D, urgiendo a los padres de niños menores de 6 años de edad a que prevengan el uso prolongado del juguete, con el fin de evitar posibles daños en el desarrollo visual. Otras compañías productoras de dispositivos de 3D, han anunciado advertencias similares con sus nuevos productos. La Academia Americana de Oftalmología proporciona la siguiente información y recomendaciones acerca del uso de productos digitales de 3D tanto para niños como para adultos. La declaración de la Academia se basa en el conocimiento médico aceptado y de investigación disponibles en la actualidad en materia de desarrollo y función visual en niños y adultos. En este momento no hay estudios concluyentes sobre los efectos a corto y/o largo plazo de los productos digitales en 3D en el ojo y el desarrollo visual, la salud, o la función visual en los niños, ni existen teorías contundentes que concluyan que los productos digitales de 3D puedan provocar daños en niños con buena salud visual. El desarrollo normal de la visión en 3D es estimulado en los niños mediante el uso de sus ojos en actividades diarias tanto sociales como naturales, y culmina en gran parte a los tres años de edad. Los niños con enfermedades de los ojos, tales como la ambliopía (un desequilibrio en la potencia visual entre ambos ojos), el estrabismo (ojos desviados), u otras condiciones que inhiban persistentemente el foco, la percepción de la profundidad o de la visión normal en 3D, tienen dificultades para ver las imágenes digitales en 3D. Eso no quiere decir que los trastornos de la visión puedan ser causados por productos digitales en 3D. Sin embargo, los niños (o adultos) que tienen estos trastornos de la visión, pueden ser más propensos a experimentar dolores de cabeza y/o fatiga en los ojos al ver imágenes digitales en 3D. Si un niño sano presenta dolores de cabeza constantemente, o sus ojos se cansan o no pueden ver claramente las imágenes cuando se utiliza un producto digital en 3D, esto puede indicar un trastorno de la visión o del ojo. Los padres se desconciertan de vez en cuando sobre la causa de dolores de cabeza en sus hijos. Una suposición común es que los dolores de cabeza pueden estar relacionados con problemas de visión, lo que indica la necesidad de usar anteojos. Pero un estudio dice lo contrario. La investigación indica que inclusive cuando un dolor de cabeza se hace presente durante actividades visuales como las tareas, la visión o algún problema ocular son raramente la causa del dolor. Consejos Un estudio realizado por oftalmólogos pediátricos en el Centro Médico de Nueva York ayuda a proporcionar respuestas confiables para los padres, los médicos de familia y los pediatras que abordan esta pregunta de salud común. Los científicos revisaron los historiales médicos de niños menores con dolores de cabeza frecuentes entre 2002 y 2011. Todos los chicos recibieron exámenes oculares completos realizados por los oftalmólogos de la clínica. Los resultados demostraron que no existe una relación significativa entre los dolores de cabeza frecuentes y la necesidad de corregir la visión. Informes consecutivos de los padres indicaron que los dolores de cabeza mejoraron en tres cuartas partes de los niños, y que los dolores de cabeza mejoraron de igual manera, independientemente de si hubo o no una prescripción para corregir la visión. Un informe reciente del Estudio Pediátrico Multiétnico sobre Enfermedades Oculares, en Las Vegas, EE.UU., dice que los niños hispanos y afroamericanos tienen un mayor riesgo de desarrollar ambliopía, por lo que necesitan exámenes oculares más a fondo que los niños de otros grupos étnicos. La ambliopía, también llamada "ojo perezoso", hace que un ojo sea más débil que el otro a través del tiempo. Si no es tratada a una temprana edad, la ambliopía puede generar problemas oculares permanentes que afectan negativamente la capacidad del niño para disfrutar su vida. Los problemas visuales en los niños pequeños a menudo no son detectados hasta que comienzan el jardín infantil. Los niños en edad preescolar pueden no ser conscientes de que no ven tan bien como debieran, o no pueden describir sus problemas oculares a sus padres. A menudo, el astigmatismo es un factor en la ambliopía. De manera que si un niño(a) en edad preescolar tiene astigmatismo, debe ser seguido(a) cuidadosamente por un especialista en el cuidado de la salud ocular, y si se sospecha que pueda tener ambliopía, debe ver a un oftalmólogo, para el seguimiento y cualquier tratamiento necesario. Los investigadores del estudio en Las Vegas encontraron que un 17 por ciento de niños hispanos, y un 12,7 por ciento de niños afroamericanos en edades entre los 6 meses y los 6 años de edad tenían astigmatismo. El rango entre niños de ascendencia caucásica en otros estudios era de un 6 por ciento. Los científicos del estudio norteamericano señalaron que aunque sólo unos niños con astigmatismo cuando bebés desarrollan ambliopía, todos los niños hispanos y afroamericanos deben ser evaluados y deben tener un seguimiento de riesgos mayores en su vida temprana. Este es un mensaje importante para los padres, médicos y otras personas que cuiden de niños pequeños. Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero señalamos la necesidad de controlar desde muy pequeños la salud ocular de nuestros hijos, para actuar preventivamente y corregir todo tipo de patologías actuando a tiempo y de manera temprana.