La tercera fecha del Torneo Clausura será en Frías

Fotos El torneo a disputarse en la ciudad de Frías es organizado por la Liga de las Instituciones.

CHOYA, Choya (C) En el Estadio del Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad” se disputará la tercera fecha del Torneo Clausura denominado “144 Años de Frías”.

El evento deportivo tiene como ente organizador a la Liga de las Instituciones.

El horario de inicio del primer choque está previsto para las 20.

Los juegos serán de la siguiente manera: Tránsito vs. Polideportivo; Social vs. Policía; Obras vs. Panaderos; Técnica vs. La Bio; Aoma vs. Comercio y Loma Negra vs Bancarios.

La tabla de posiciones tiene a Panaderos, Comercio y Obras con 6 unidades.