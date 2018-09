“Musha” Carabajal: “Por su forma de interpretrar, era el Goyeneche del folclore”

Hoy 21:30 -

Mario “Musha” Carabajal, integrante del conjunto Los Carabajal, aseguró que la muerte de Alfredo Ábalos es una de esas “ausencias que duelen”.

“Tenía una voz privilegiada, expresión para el canto y una dicción extraordinaria. Su forma de interpretar era el Goyeneche (Roberto “El Polaco”, cantor de tango) del folclore, fraseando y afinando como nadie y abordando temas norteños, de Cuyo, hacía todos los ritmos de una manera fundamental en la interpretación. Y tenía la capacidad de hacerlo”, expresó Carabajal en una entrevista con EL LIBERAL.

Mario recordó que en cuantos lugares cantó Alfredo en Buenos Aires, siempre “nos acercábamos con Miriam (Talone, su esposa) y siempre nos pedía compartir con él, que nos quedáramos en la mesa. Conversábamos de la vida”.

Carabajal no olvida el consejo que el popular “Gordo” le dio una vez: “Como él me veía siempre con Miriam, me decía ‘Mushita, cuidala. No seas pelotudo, cuidala mucho’. Eran expresiones de afecto hacia nosotros dos y con una generosidad de permitirnos ser sus amigos”. “Es un dolor grande, una pérdida inmensa para el cancionero folclórico, y no lo digo yo sino que lo dice todo el mundo del folclore. Alfredo fue un admirado por todos, que deja una huella muy profunda que va a ser difícil de igualar. Dios lo tenga en la gloria. Gracias, Alfredo Ábalos, por todo lo que nos diste, por todos los discos que grabaste y que quedan para el deleite de cada uno que escuche esas grabaciones”, destacó.