CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de septiembre de 2018
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN.
Por El Liberal
25/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
15.00 COCINEROS
17.00 DEPORTV
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. AGROPECUARIO
CANAL4
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.50 SMITTY
08.41 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
10.21 THE DUFF
12.15 LA DAMA DE ORO
14.15 SIEMPRE ALICE
16.10 EL SECRETO DE ADALINE
18.23 THE DUFF
20.18 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
22.00 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU
TCM
08.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.19 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.25 UN PAPÁ GENIAL
14.09 RÁPIDA Y MORTAL
16.08 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA
18.10 ANACONDA
19.53 TWISTER
22.00 LA NIEBLA
23.37 ALERTA EN LO PROFUNDO
TNT
06.00 SHANGHAI KID
08.14 OZ. EL PODEROSO
10.43 STEP UP 3D
12.52 TOY STORY 3
14.56 LA PROPUESTA
17.05 INTENSA MENTE
18.59 TROYA
22.00 EL JUSTICIERO
00.35 12 AÑOS DE ESCLAVITUD
SPACE
06.00 OLAS SALVAJES
07.27 OLAS SALVAJES 2
09.42 LA BRÚJULA DORADA
11.50 KRAMPUS. EL TERROR DE LA NAVIDAD
13.47 EL APRENDIZ DE BRUJO
15.53 CONTAGIO
17.57 LOS AGENTES DEL DESTINO
19.58 ROBO EN LAS ALTURAS
22.00 LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA DEL
TIGRE
CINECANAL
09.55 UN FUNERAL DE MUERTE
11.30 COMO SI FUERA CIERTO
13.10 UNA CITA CON TU ÍDOLO
14.50 RITMO TOTAL
16.40 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
18.25 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE
RUEDAS
20.20 SHREK PARA SIEMPRE
22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
SONY
08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO - T. 5
09.15 BLACK-ISH - T. 4
09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - T. 5
13.25 MARVEL’S RUNAWAYS - T. 1
15.15 TEEN WOLF - T. 3
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO - T. 5
17.30 BLACK-ISH - T. 4
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - T. 6
20.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB
MÈLIÉS PROYECTARÁ
LA PELÍCULA “HAN SOLO”.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA
BANDA)
VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA
CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.
TEATRO LA CASA
(PASAJE SAN LORENZO Nº
2699-2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS
22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS
PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS
TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
HASTA EL 26/09 19:30 (Cast) 22:10
(Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN
HASTA EL 26/09 17:00 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 26/09 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 22:30 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
HASTA EL 26/09 16:10 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 26/09 16:20 (Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA
HASTA EL 26/09 22:40 (Cast)
HISTORIAS DE ULTRATUMBA
(2D):
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 26/09 18:25 (Cast) 20:30
(Subt) 22:35 (Subt) 00:40 (Subt)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 26/09 17:30 (Cast) 22:20
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES ESTRENO APTO
TODO PÚBLICO CON RESERVA Y
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30