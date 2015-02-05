CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de septiembre de 2018

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN.

25/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

15.00 COCINEROS

17.00 DEPORTV

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. AGROPECUARIO

 

CANAL4

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.50 SMITTY

08.41 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

10.21 THE DUFF

12.15 LA DAMA DE ORO

14.15 SIEMPRE ALICE

16.10 EL SECRETO DE ADALINE

18.23 THE DUFF

20.18 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

22.00 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU

TCM

08.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.19 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.25 UN PAPÁ GENIAL

14.09 RÁPIDA Y MORTAL

16.08 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

18.10 ANACONDA

19.53 TWISTER

22.00 LA NIEBLA

23.37 ALERTA EN LO PROFUNDO

TNT

06.00 SHANGHAI KID

08.14 OZ. EL PODEROSO

10.43 STEP UP 3D

12.52 TOY STORY 3

14.56 LA PROPUESTA

17.05 INTENSA MENTE

18.59 TROYA

22.00 EL JUSTICIERO

00.35 12 AÑOS DE ESCLAVITUD

SPACE

06.00 OLAS SALVAJES

07.27 OLAS SALVAJES 2

09.42 LA BRÚJULA DORADA

11.50 KRAMPUS. EL TERROR DE LA NAVIDAD

13.47 EL APRENDIZ DE BRUJO

15.53 CONTAGIO

17.57 LOS AGENTES DEL DESTINO

19.58 ROBO EN LAS ALTURAS

22.00 LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA DEL

TIGRE

CINECANAL

09.55 UN FUNERAL DE MUERTE

11.30 COMO SI FUERA CIERTO

13.10 UNA CITA CON TU ÍDOLO

14.50 RITMO TOTAL

16.40 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

18.25 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE

RUEDAS

20.20 SHREK PARA SIEMPRE

22.00 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

SONY

08.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO - T. 5

09.15 BLACK-ISH - T. 4

09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - T. 5

13.25 MARVEL’S RUNAWAYS - T. 1

15.15 TEEN WOLF - T. 3

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO - T. 5

17.30 BLACK-ISH - T. 4

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - T. 6

20.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB

MÈLIÉS PROYECTARÁ

LA PELÍCULA “HAN SOLO”.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA

BANDA)

VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA

CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.

TEATRO LA CASA

(PASAJE SAN LORENZO Nº

2699-2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS

22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS

PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS

TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

HASTA EL 26/09 19:30 (Cast) 22:10

(Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN

HASTA EL 26/09 17:00 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/09 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 22:30 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

HASTA EL 26/09 16:10 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 26/09 16:20 (Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA

HASTA EL 26/09 22:40 (Cast)

HISTORIAS DE ULTRATUMBA

(2D):

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 26/09 18:25 (Cast) 20:30

(Subt) 22:35 (Subt) 00:40 (Subt)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 26/09 17:30 (Cast) 22:20

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES ESTRENO APTO

TODO PÚBLICO CON RESERVA Y

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

 
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