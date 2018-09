Fotos Los teléfonos celulares subieron su precio hasta 48% y la mayoría de modelos vale más de $10 mil

25/09/2018 -

El precio de un grupo de ocho modelos de teléfonos celulares que se encuentran entre los más vendidos, tuvo un incremento que alcanzó hasta el 48% en algunos de ellos en los últimos tres meses debido al alza que registró el dólar en ese lapso.

Los sitios web de las diferentes operadoras telefónicas muestran en la actualidad una gran variedad de equipos, pero la mayoría de ellos con precios por encima de los $10.000. Hay solamente un grupo de siete modelos de aparatos cuyos valores se sitúan entre los $5.000 y $7.000.

De acuerdo con los valores que muestran los aparatos en estos sitios de venta, ya no hay equipos smartphones y con tecnología 4G que cuesten menos de $4.500. Los más económicos arrancan desde esos valores.

Cabe destacar que en julio último, había al menos tres modelos diferentes de celulares con tecnología 4G, de gama inferior que costaban menos de $4.000. Entre esos modelos estaban por ejemplo el Moto C a $3.869, el LGK5 a $3.599 y el Samsung Galaxy J1 a $3.199. En la actualidad, el J1 ya casi no se consigue. El Moto C tiene un precio de casi $7.000 y el LGK5 que no se encuentra, en su lugar, el K4, tiene un costo de $6.499.

De allí surge que todos esos modelos de celulares con tecnología 4G, Smartphones, pero en su mayoría equipos básicos de entrada de gama, ahora están por arriba de los $6.000 y en otros casos, salieron del mercado.

En tanto, los modelos tomados para la comparación de precios como el J2 de Samsung aumentaron su precio entre julio y septiembre, un promedio del 27%. Esto significa que se encarecieron en unos $1.500 aproximadamente. En este caso particular, alcanzó los $6.999 en su valor de contado y contando con un abono de alguna de las prestadoras del servicio de telefonía celular.

Otro equipo de comunicación como el Samsung J7 Prime, que en julio ya mostraba un valor importante de $9.499, avanzó a fines de este mes hasta los $12.999, esto significa un incremento en su precio de un 36%, equivalentes a unos $3.500 más que se necesitan para adquirirlo en la actualidad.

A su vez, otro aparato como el Moto G5 de Motorola, que hace tres meses tenía un valor de $13.000, ahora cotiza a un precio de $16.999. Registró un alza en su valor de $4.000, equivalentes a un 30%.

Santiago Lami, directivo de la empresa P&S Company que fabrica sus móviles en China para luego venderlos en el mercado local con la marca P&SMobile, confirmó que "sí, los celulares subieron entre un 35 y 40% los precios de contado, pero en especial la financiación ha subido mucho", indicó.

Agregó además que "esto es propio de la inestabilidad cambiaria y el abuso, pero por el desconocimiento". Puntualizó que "a veces el comerciante cuida su stock o bien vende en un precio alto, especulando con algún aumento futuro", subrayó.

Los incrementos más suaves, los registraron los aparatos de la marcha china Huawei, que en uno de los modelos más económicos que comercializa se quedó sin stock en los sitios on line de las diferentes prestadoras.

El modelo Y5 Lite de la marca que tenía en julio un costo de $4.700, subió hasta los $5.200, un incremento de $500 que, ante el alza que tuvieron modelos similares, quedó como uno de los más económicos entre los smartphones.