La CGT realizará hoy el cuarto paro en la gestión de Macri

25/09/2018 -

La CGT realizará hoy su cuarto paro general contra la gestión del gobierno de Mauricio Macri, su política económica y el acuerdo con el FMI, que afectará prácticamente todos los servicios públicos -transporte, bancos, dictado de clases, administración pública-, la actividad económica e industrial.

La huelga paralizará el transporte urbano, interurbano y de larga distancia, por la adhesión de la UTA. Tampoco habrá trenes, por la suma de gremios del sector, en tanto que las seis líneas de Subterráneos y Premetro, en la Capital, se anticiparon con un paro que iniciaron ayer.





Por otra parte, todos los gremios aeronáuticos se plegaron, con lo cual no habrá vuelos de cabotaje ni internacionales. El sector aerocomercial estimó que se afectan entre 70 y 80 mil pasajeros. Se verá afectado el dictado de clases en las escuelas públicas y sería parcial en las privadas, por la adhesión del gremio de Sadop. Por la participación del gremio de Moyano en la medida de fuerza, no habrá distribución del correo y no se realizará recolección de residuos.