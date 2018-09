Fotos Evacuaron establecimientos escolares y a vecinos por fuga de gas

Minutos de máxima tensión se vivieron en la escuela Mariano Moreno -ubicada sobre calle Cassaffousth casi French, del Bº Centro de La Bandacuando los docentes advirtieron un fuerte olor a gas. De inmediato, las autoridades del establecimiento solicitaron ayuda a la sección Alerta Banda, organismo dependiente de la Municipalidad, que acudió de inmediato junto con los Bomberos Voluntarios. Al arribar al establecimiento se inició un protocolo de desalojo, hasta que los Bomberos trabajaron en el lugar y determinaron que el escape no era en el interior de la institución. Creyendo que sería en un domicilio colindante se produjo el desalojo. EL LIBERAL dialogó con la licenciada Carolina Montenegro, a cargo del operativo, quien manifestó que ‘los padres de la escuela Mariano Moreno nos dan el alerta de que había un escape de gas, pero no podían identificar el lugar, entonces la directora decidió evacuar la escuela’. ‘Cuando llegamos para ayudar en la evacuación, también llegan los Bomberos y ahí después de hacer el servicio se determina que no era en la escuela la pérdida. Pensamos que era en una casa colindante’, continuó expresando la entrevistada. Una vez que se revisó toda la zona y se detectó la fuga, ‘cuando se determinó que la fuga era en la vereda de un quiosco’, en la esquina de España y Cassaffousth, ‘se informó a la gente de Gasnor, que llegó al lugar con un equipo especializado para hacer el servicio’, indicó la licenciada. Evacuación La funcionaria municipal sostuvo que ‘como indica el protocolo, se realizaron los cortes necesarios para perimetrar la zona y los Bomberos comenzaron a evacuar a los vecinos aledaños. También se evacuó el colegio Miguel Angel, ya que estaban más próximos al escape’. "Pese al importante fuego no hubo víctimas; por suerte se recibió la alerta a tiempo y llegamos de inmediato a realizar el servicio. Ahora se siente un poco el olor a gas, pero como está ventilada la zona no hay problema", relató Montenegro. Consultada sobre el motivo de la fuga, la licenciada remarcó que ‘los encargados de Gasnor manifestaron que el inconveniente fue en la torre de hormigón que tiene para la luz, porque las jabalinas generalmente con las descarga de las tormentas provocan perforaciones en los caños y desde anoche ya estaba perdiendo gas’. ‘Esta mañana (por ayer) el olor fue importante ya por el tiempo del escape, y se lo pudo detectar. Los expertos nos dijeron que este tipo de inconvenientes es muy recurrente después de las tormentas’, remarcó la funcionaria. Además dijo: "Queremos que la población tome conciencia del trabajo que hacemos. Nosotros no pedimos caprichosamente que se desaloje un lugar o que se evacue una casa familiar, si no es por seguridad de ellos. Nuestro trabajo es prevenir y que la gente se sienta más segura". Según se supo, hubo familias que no quisieron dejar sus casas. "Es una decisión de ellos, nosotros no podemos sacarlos, pero tratamos de resguardalos. En la escuela fue todo muy tranquilo. Los docentes fueron muy comprensivos y trabajamos ordenadamente para poder evacuar’, finalizó la funcionaria que estuvo en el lugar hasta que finalizaron por completo los trabajos y la calma volvió al lugar.