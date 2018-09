Scaloni avisó que Messi no participará de la gira

Fotos AUSENTE. Lionel Messi seguirá alejado del seleccionado nacional. Scaloni dará en los próximos días una lista de convocados para la gira por Arabia Saudita.

25/09/2018 -

El entrenador interino del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, reveló ayer que Lionel Messi seguirá alejado del equipo nacional luego de su participación en el Mundial de Rusia y que por lo tanto no participará de los dos amistosos programados para el mes próximo en Arabia Saudita.

"No va a venir. Hablé con él y seguimos pensando que lo mejor es que no venga. Estamos en una etapa diferente y estos chicos que están ahora tienen que seguir jugando, poniéndose la camiseta de la selección y ver qué demuestran", admitió Scaloni desde Londres, hasta donde viajó para presenciar entrega de los premios The Best.

Por lo pronto, la AFA anunció oficialmente los rivales para esos encuentros, y tal como había trascendido extraoficialmente, el primer compromiso del elenco albiceleste será ante Irak, el jueves 11 de octubre a las 14.45 de nuestro país, en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de la ciudad de Riyad.

Cinco días después, el martes 16 de ese mes, Argentina jugará contra Brasil, en el mismo horario, pero en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda.

La lista

Según deslizó Scaloni, la lista, que saldrá "hoy, mañana o pasado", al parecer contendrá varios nombres que estuvieron en el inicio de su ciclo como entrenador interino, a principios de este mes, cuando Argentina goleó 3 a 0 a Guatemala en Los Angeles, y cuatro días después empató sin goles frente a Colombia, en Nueva Jersey.

"En el futuro, cuando venga el entrenador que tiene que venir, decidirá si estos chicos que ahora están jugando tienen la capacidad de seguir vistiendo esta camiseta o de lo contrario llamará a los jugadores que tanto nos dieron", afirmó Scaloni en diálogo con Fox Sports.