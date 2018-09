Daniel Osvaldo contra el técnico por su salida de Boca

25/09/2018 -

Hasta Daniel Osvaldo se la agarró con Guillermo Barros Schelotto. El ex delantero del "Xeneize" hizo declaraciones y le apuntó con todo al "Mellizo" por su salida del club de la Ribera.





"Si te molesta, vení y planteámelo cara a cara. Si quieres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y que me diga ‘busquemos la mejor forma para que salgas’, no hacés público que me fumé un cigarrillo. No tuvo respeto y fue un cagón", expresó el ex futbolista en una entrevista con el diario Marca.





El hoy dedicado a la música, se refirió en este caso a la decisión que tomó el "Mellizo" de apartarlo del plantel por un acto de indisciplina que alcanzaba a fumar un cigarro en el vestuario.





"Éramos 12 los que fumábamos y al que echaron fue a mí. Y él los veía. ¿Y? Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo. Pero mejor que estuve fumando un cigarro en ese momento, porque si no le arranco la cabeza".