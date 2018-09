Prevén que el barril de crudo cotizará entre los u$s 90 y u$s 100 a fin de año

25/09/2018 -

Los precios del petróleo podrían subir hacia u$s 100 por barril para fines de año o comienzos de 2019 debido al impacto de las sanciones contra Irán, dijeron las firmas comercializadoras de materias primas Trafigura y Mercuria. Las empresas trazaron ese pronóstico en la Conferencia de Petróleo de Asia Pacífico (Appec, por sus siglas en inglés) en Singapur.

Casi 2 millones de barriles por día de crudo podrían salir del mercado como resultado de las sanciones estadounidenses sobre Irán para fines del cuarto trimestre, dijo Daniel Jaeggi, presidente de la firma de comercialización de materias primas Mercuria Energy Trading, lo que haría posible una escalada del crudo a u$s 100 por barril.

"Estamos al borde de una volatilidad significativa en el cuarto trimestre de 2018 porque, dependiendo de la severidad y duración de las sanciones iraníes, el mercado no tiene una respuesta adecuada para la desaparición de 2 millones de barriles por día de los mercados", dijo Jaeggi. Ben Luckock, responsable adjunto de Trafigura, dijo que los precios del crudo podrían subir a u$s 90 por barril hacia Navidad y u$s 100 en 2019.