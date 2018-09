Fotos Los fotógrafos tuvieron una celebración especial de su día con una muestra en la Casa del Bicentenario

25/09/2018 -

Con motivo del Día del Fotógrafo y como parte de las actividades organizadas por el 106º aniversario de La Banda, se realizó una muestra en la Casa del Bicentenario de esta ciudad. La exposición de trabajos de reconocidos profesionales del medio fue organizada por el grupo Amigos Fotógrafos (AF) y auspiciada por el municipio bandeño. La muestra contó con alrededor de cincuenta trabajos de fotógrafos y también hubo charlas informativas a cargo de profesionales como Hugo Mirabal, Franco Villalobo, Germán Aliprandi y Antonella Céliz. Con una impronta solidaria, la entrada a la exposición fue un alimento no perecedero que en breve serán donados al Hogar de Niños. Al referirse a este acontecimiento, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, saludó a los fotógrafos en su día y destacó la calidad de los trabajos expuestos y el contenido de las charlas. También agradeció a Mariana Falcone por acercar tan interesante propuesta que el municipio no dudó en incluirla en el marco de los festejos de la ciudad. Al respecto, Falcone explicó que la exposición estuvo conformada por más de cincuenta trabajos de fotógrafos santiagueños que eligieron una imagen en particular de su colección para exponer. También hubo charlas a cargo de profesionales de Tucumán que expusieron temas como: fotografía publicitaria, fotografía boudoir, equipos y calibrado de lentes. La licenciada Antonella Céliz también desarrolló una charla en la que abordó temas como: psicología, manejo de clientes y estrés laboral. Los participantes recibieron su correspondiente certificado al finalizar el encuentro. Cabe destacar que la muestra contó con invitados de lujo como el reconocido bailarín Juan Saavedra y los músicos "Alito" y Marcelo Toledo que brindaron un espectáculo musical al final del encuentro.