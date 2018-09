Prosigue el Torneo Tarjeta Sol

25/09/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos del Torneo Tarjeta Sol, que organiza la NBA Santiagueña.

La programación para esta noche es la que se detalla a continuación: en Villa Constantina, Las Estrellas vs. Centro de Atletas; en Mariano Moreno, La Fusión vs. Los Halcones; en Villa Mercedes, Los Cunas vs. Huaico Hondo; en Huaico Hondo, El Faro Repuestos vs. Juveniles de Coronel Borges.

La NBA Santiagueña informó que los equipos que adeuden deben pasar por la sede para poder ser programados. Asimismo, comunicó que cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.