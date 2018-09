Fotos FIGURA. Nicolás De los Santos, MVP del clásico, visitó la Redacción de EL LIBERAL.

25/09/2018 -

Nicolás De los Santos llegó a EL LIBERAL con una sonrisa amplia, la misma que portó durante toda la jornada de ayer, el día después de su destacada actuación en el clásico ante Olímpico en el Ciudad.

El base armador se mostró agradecido por las muestras de afecto recibidas hasta antes de hacerse presente en la redacción.

"La verdad que la gente nos acompañó mucho. Ojalá que pueda seguir viniendo la gente, que se sienta identificada con el equipo. Después del partido trato de descansar lo que más puedo, porque con las revoluciones, estaba un poco raro. Me levanté entre 10.30 y 11, tomé unos mates con mi señora (Celeste) y preparamos las cosas para llevar a la nena (Pilar) al jardín (Federico Froëbel). Ahí hay mucha gente que va a la cancha. La misma señorita, fanática de Quimsa, me felicitó", comentó reconfortado.

"Yo siempre lo digo. La verdad que la gente acá es muy diferente a la del sur. Nosotros estamos muy a gusto en la ciudad, la gente es muy amable, siempre muy predispuesta. Espero que la gente se sienta identificada con el equipo", agregó.

Consultado acerca de cómo terminó ganando Quimsa, opinó: "Ganamos por una amplia diferencia en el resultado, pero al principio, como todo clásico, el partido fue un poco trabado. Nosotros cometimos algunos errores por la ansiedad del primer juego, pero después tuvimos una alta efectividad. Tuvimos tiros abiertos con buenos porcentajes y pudimos sacar una buena diferencia antes del primer tiempo, que después la pudimos mantener con la intensidad que pide Silvio (Santander) en defensa. Fueron 20 puntos, pero no sé si esa es la diferencia entre los dos equipos. La verdad que ganamos con autoridad y estamos muy felices".

Al hablar de su destacada actuación, De los Santos reveló el aspecto físico fue fundamental. "En el receso pasado había tenido una lesión en la mano y no me pude preparar como yo quería y este año lo tomé de otra manera. La verdad que no me lo esperaba (ser la figura), porque nosotros tenemos un gran equipo, con jugadores que tienen mucho gol en la mano y saben jugar. Yo sé que va a ser así. En el partido de anoche me tocó a mí, pero no creo que pase muy seguido, porque tenemos muchas figuras, muy buenos jugadores, de mucha calidad. Y también es lo que nosotros pretendemos, que siempre sea uno diferente, no siempre el mismo. Si jugamos como ayer, le podemos ganar a cualquiera", señaló.

Elogios a Brussino

De los Santos comparte (o pelea) el puesto con Juan Ignacio Brussino, otro de los buenos bases de la Liga Nacional. Y no es un dato menor. "Juani es un gran jugador. Hoy me toca salir en la inicial, pero sabemos que le puede tocar a cualquiera. Ayer, Leo Schattmann, que siempre juega de titular, salió de suplente, y eso es lo que nos tiene que tener a todos alerta y estar preparados porque nos puede tocar a cualquiera. A uno lo pone mucho más tranquilo tener atrás a un jugador de la calidad de Juani. Sabes también que puedes tener una mala noche, pero con la habilidad que tiene Juani te puede suplantar. Y así en muchas posiciones. Leo con Courtney también. Ayer no le tocó estar al ‘Toro’, que es un jugador que nos da mucho, porque le da descanso a Torin, y tampoco pudo estar, pero lo pudimos suplantar de la mejor manera", explicó.

De cara al partido del jueves en Córdoba, expresó: "Ya tenemos que poner la cabeza en Instituto, que es un equipo que se ha armado para estar bien arriba, entre los candidatos. Personalmente, creo que a muchos de los que quedamos de la temporada pasada nos quedó una espina de no haber ganado ese playoffs. Sabemos que va a ser un partido durísimo. Esa cancha es complicada. Tenemos que ponernos duros, saber que fuera de casa no es fácil ganar".

Antes de jugar el clásico, Nicolás la pasó mal frente a la TV con el Superclásico. "Soy fanático de Boca, pero el fútbol es así. Vi el primer tiempo y parte del segundo. La verdad que estaba más nervioso por el partido de Boca y River que por el clásico. Me fui justo cuando lo teníamos en un arco y cuando llegué al vestuario, yo le dije a mi señora que me avise si había un gol, y me llegó el mensaje que era el 2 a 0 de River. Traté de borrar rápido y poner en la cabeza en mi clásico", concluyó.