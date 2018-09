La "Maestra ilustre 2018" recibió una distinción en su pueblo natal

Fotos EMOCIÓN. Myriam recibió la plaqueta de manos de una exalumna suya en sus inicios en la docencia en una escuelita del departamento Pellegrini.

25/09/2018 -

Myriam Torres, quien recientemente recibiera la distinción de "Maestra ilustre 2018" otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación, regresó el pasado fin de semana a su pueblo natal, Las Delicias, en el departamento Pellegrini, donde recibió una placa en reconocimiento por aquella premiación.

Fue en el marco del XIV Festival del Maestro Rural organizado por la comisión municipal de Las Delicias, a cargo de Liliana Juárez, oportunidad en la que también fue distinguido el docente Ángel Luna, por la labor que desarrolla en la Escuela 358 de El Rosado.

"Fue un momento muy emocionante para mí. La mención me la dio una ex alumna de la época en que trabajé en Pellegrini, y fue muy significativo. Tiene que ver con las huellas que dejamos en la vida de nuestros alumnos y también porque lo compartí con personas que me conocen desde la infancia", dijo Myriam a EL LIBERAL luego de recibir el reconocimiento.

Al mismo tiempo, agradeció a las autoridades de la localidad por haberla tenido en cuenta para este reconocimiento.

Durante el Festival del Maestro Rural se presentaron academias folclóricas de la región, y la actuación de importantes artistas de nivel provincial y nacional.

Myriam recibió la distinción como "Maestro Ilustre 2018", en reconocimiento a su gestión al frente de la Escuela Nº 387 "Isla Soledad", de Pozo Cavado, departamento Capital.

"Mi objetivo tenía que ver con que mis alumnos sean felices y tengan acceso a todas las cosas a las que pueden acceder los chicos de los centros urbanos", dijo sobre el proyecto que desarrolla y que le valió esa distinción.