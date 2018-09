Premio Donostia para director asiático

25/09/2018 -

El realizador japonés Hirokazu Kore-eda se siente "feliz y afortunado" de haber sido reconocido con el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, en el mismo año en el que también ganó la Palma de Oro de Cannes, aunque entiende que estos reconocimientos "no son repentinos".

"En estos 20 años de carrera me han tratado muy bien en todas partes, empezando por este festival, y he tenido muchos premios. Me siento muy afortunado", dijo Kore-eda, de 56 años.