Will Smith hará caída libre desde un avión por sus 50 años

25/09/2018 -

Will Smith, el alocado protagonista de "The Fresh Prince of Bel-Air" y el descarado agente que vigilaba a los alienígenas en "Hombres de Negro", cumple hoy cincuenta años.

Podrán pasar décadas y décadas, pero Will Smith (Philadelphia, 1968) conserva en Hollywood y ante sus numerosos seguidores en todo el mundo, la imagen juvenil de tipo extrovertido y travieso que disfruta de ser una estrella como si fuera un juego de niños.

Quizás por eso para celebrar su cumpleaños aceptó el reto del canal "Yes Theory", de YouTube, de inmortalizar su medio siglo haciendo una caída libre desde un avión.

La idea de este reto es reunir fondos para la fundación Education Cannot Wait. Esta ONG ayuda en la educación de niños y jóvenes en estado vulnerable.

Su arriesgado salto se verá hoy cuando el actor lo transmita por Youtube mediante el canal "Yes Theory".

Pero antes, y como preparación, el legendario actor compartió con el mundo su primer salto de puente (bungee Jumping).

En "Will Smith: The Jump", el célebre actor y cantante grabó su espectacular salto en las Cataratas Victoria en Zimbabue, a las que llegó remontando el río Zambeze en una aventura que subió a su canal de YouTube.