Los temas que eligió

25/09/2018 -

"Otra cosa, la canción que elegí yo para mostrar, "Pulsaciones", ellos no la habían elegido y para ellos también fue una sorpresa. Después tocaron una versión de Crucifixión de Spinetta. Ahí cuando tocaron esa todos los que estábamos ahí abrimos los ojos y fue "suena". Vean el programa a partir de este viernes que salen Los Arcanos. Sonaron muy bien y no es fácil en un programa de televisión en el que hay otras bandas, y tienes que armar y desarmar en el menor tiempo posible, unir cables sobre el escenario. Los más numerosos eran ellos y subirse así como "de prepo" y mostrar lo de uno, no es fácil. Ellos se las rebancaron, pero en eso también se nota el oficio que tienen y el tiempo que llevan tocando juntos. Ahí ya te vas dando cuenta de que no son improvisados, de que no están preguntando "che, ¿dónde enchufo?". Y el orden, nada dispersos, todo en comunión, todos juntitos como en el jardín de infantes, sabiendo qué tiene que hacer cada uno. Eso me llamó la atención y eso es bueno en cualquier grupo humano, que todo sea en armonía y que cada uno respete el espacio del otro, de que cuando decimos nos ponemos serios, nos ponemos serios".