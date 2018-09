Sus desafíos como productor

25/09/2018 -

¿Propusiste algo en especial tras ser convocado para participar como productor?

Cuando me llamaron para participar del concurso como productor, me cuentan de qué iba el programa. Ésta es la cuarta edición que se hace, solamente iban a participar 8 bandas de un total de casi 3.000 que se anotaron y cada banda iba a tener un productor. Entonces, cuando me convocaron a mí yo lo primero que le propuse a la producción era que quería elegir una banda de alguna provincia, que no fuera de Buenos Aires, y que salga del estereotipo de banda de rock, como la mía. Nosotros hicimos toda nuestra carrera como banda de rock, 23 años en el circuito del rock sin ser radicales del rock.

¿Quién tiene la decisión final?

Es un jurado de periodistas que no sé si serán todos periodistas del rock, pero son los que juzgarán según sus pensamientos cuál es la mejor banda. Los Arcanos pueden llegar a sorprender como me sorprendieron a mí, no sólo como productor sino también como público. Yo creo que si se valora el esfuerzo de movilizar 12 personas, todo por la música, puede que suceda algo lindo. Yo les tengo mucha fe. Cuando empiezan a sonar te das cuenta de que no son unos improvisados, no son principiantes. Es una banda afianzada y son muy buenos pibes, muy buena gente, por las pocas charlas que tuvimos.

Como productor, ¿cuál fue tu desafío?

Lo que les dije a los chicos, productor musical no soy. Solamente les aconsejé en la parte musical, que la canción por la cual yo los conocí, "Pulsaciones" duraba más de seis minutos, entonces, hoy pasar una canción de más de seis minutos en cualquier medio es complicado. Por eso les sugerí acortarla así entraba en el formato que quiere la radio. Eso fue lo único que yo les marqué. Después en la parte musical no les puedo decir nada porque "la tienen atada".

Los Arcanos son más que Los Decadentes en número, es la banda más numerosa del concurso, y se valora el esfuerzo de ellos de viajar, de movilizarse. Es una banda cuyos integrantes una parte está en Santiago y otra en Buenos Aires. Es muy difícil mantener un ritmo así y ellos llevan cinco años.