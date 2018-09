“Mono” Fabio: “Los Arcanos del Desierto van a patear el tablero”

Fotos El "Mono" grabó con Los Arcanos del Desierto en distintos sectores del río Dulce y otras partes de Santiago.

Martín "Mono" Fabio está en Santiago. El líder de Kapanga arribó ayer (se quedará hasta mañana) para registrar imágenes, en distintos sectores de la ciudad, junto con Los Arcanos del Desierto, banda musical santiagueña que él eligió para hacer conocer su obra en Rock del País (El Trece). Fabio, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de las razones que lo impulsaron a elegir a este ascendente grupo. ¿Elegiste vos a la banda que querías representar? Ellos me mandaron un montón de bandas y entre todas las que vi estaban anotados Los Arcanos, me sonaban no sé de dónde, y me acordé que un día compartimos aquí en Santiago del Estero un show, en un rock & folk y estuvimos hablando en el aeropuerto de Las Termas un rato, y ahí me regalaron un disco. A mí me regalan muchísimos discos y la verdad es que no lo había escuchado. De casualidad, por esas cosas que tiene también la música, mi hijo (que toca la guitarra y también es músico) se fue de vacaciones y cuando volvió vino cantando y tocando una canción que yo no conocía y le dije: "bueno, te compusiste una canción en las vacaciones", y me dijo: "no, ésta es una canción de una banda de la que vos trajiste un disco". Eran Los Arcanos del Desierto. Ahí todo mágicamente cerraba. ¿Cuál fue el criterio de selección que aplicaste? De toda la cantidad de bandas que me mandaron, fui haciendo un filtro. Primero a las de Buenos Aires las dejé afuera. Después fui descartando por nombres, porque eran un montón de bandas en muy poco tiempo. De las tres mil me habían mandado un gran porcentaje, somos 8 los productores. Entonces, empecé a filtrar por los nombres, por ahí son buenísimos, no les di la oportunidad de escucharlos, pero tenía que hacer un filtro, y si no me llamaba la atención el nombre, pasaba a otra. Cuando llegué a los Arcanos no vi más, me dije "ellos son". ¿Qué otra cosa te llamó la atención de Los Arcanos? Los propuse advirtiéndoles que era algo distinto. No es radicalmente rock, pero es rock, como lo es la "Mona" Jiménez para mí. Los Arcanos para mí es una banda que puede estar tocando en el Cosquín Rock y en el Cosquín Folclore. Tiene esa apertura. Y también otra cosa que me llamó la atención fue los atuendos, lo que creo que a todos los que vemos banda cuando una tiene un look distinto nos llama la atención de entrada. Después si combina la imagen y el sonido es "bingo". Yo les tengo mucha fe. Qué los vuelve tan amplios, roqueros? Me hace verlos roqueros la manera de vivir que tienen. Son chicos que escuchan rock, pero no dejaron sus raíces musicales, que es lo que nos pasa como banda que recorremos el país. Vemos que los jóvenes de la mayoría de los lugares con su música y sus raíces son muy respetuosos. Por ahí tienen una banda y hacen heavy metal, pero van a la casa de uno y se tocan una chacarera u otro tipo de música. ¿Se puede definir a Los Arcanos? Los Arcanos son indefinibles, como Kapanga. Cuando a mí me preguntan y qué música hacen, yo digo "hacemos música, estamos dentro del circuito del rock". A ellos los veo incluso con una amplitud más grande. Es una música que puedes no conocer sus canciones, pero te hace mover los pies. Es una música que va para adelante la que hacen Los Arcanos, nunca va para atrás. Y el contenido de algunas letras cuando vas conociendo también te vas arriesgando más. ¿Cuál ha sido tu trabajo como productor de Los Arcanos en el concurso "Rock País"? El viernes emiten en TN, a través del programa La Viola, a la medianoche, la primera participación de ellos, que fue una tocada como presentación para el programa, y ahora vine a Santiago para acompañarlos a mostrar también de dónde vienen. Esa fue mi propuesta al programa, porque es un programa que se ve en todo el país. Yo soy de Quilmes y soy una enamorado de mi ciudad y de mis raíces. Entonces, me siento como un embajador de mi ciudad y si puedo trasladar eso a unos colegas que muestren de dónde son, es bueno mostrar un poco también la historia. Es una buena chance porque es muy difícil para las bandas de las provincias ser escuchadas. Siempre dicen que el Supremo atiende en Buenos Aires, pero tampoco es tan cierto. ¿Qué te llevó a elegir a Los Arcanos del Desierto? Me pareció que la propuesta de Los Arcanos iba a patear el tablero, a mover las estructuras del programa, ya desde el nombre, porque también las otras bandas convocadas no sé si entrarían dentro de lo que es el rock. Como el rock hoy tiene una apertura y una expansión más allá del nombre, para mí lo importante era mostrar la música. Y otra cosa que llame la atención.