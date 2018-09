Jimena Barón y un Aquadance muy sensual, con beso incluido

Fotos Jimena Barón y Mauro Caiazza.

En el comienzo de una nueva semana de Aquadance en el Bailando 2018, Jimena Barón y su compañero Mauro Caiazza inauguraron la pista con un baile súper hot que incluyó un beso al final.

La morocha, que durante los ensayos había sufrido un fuerte golpe en la cadera, se animó a mostrar trucos muy riesgosos y el jurado valoró lo que hizo la pareja.

"Me gustó la coreo, fue distinta, prolija y sexy", les dijo Ángel de Brito, para puntuarlos con un 7. Laurita Fernández, con el voto secreto, también se pronunció muy conforme con lo realizado: "Me encantó el efecto visual. Fue sexy y se vieron trucos increíbles".

Por su parte, Florencia Peña les puso un 9 y destacó: "Fue el primer Aquadance caliente. Me pareció hermoso lo que hicieron. Me encanta que exploten". Polino cerró la votación con un 7 y felicitó a la pareja: “Se tomaron al pie de la letra lo de la calentura. Me gustó la conexión que tuvieron”.

El total, se retiraron con 23 puntos, sin intervención del BAR.