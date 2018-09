Camilo Tiscornia: “Este cambio mete mucho ruido”

Fotos Tiscornia: “Este cambio mete mucho ruido”

Hoy 11:54 -

El economista Camilo Tiscornia se refirió a la salida de Luis Caputo del Banco Central e indicó que “este cambio mete mucho ruido” pero agregó que lo esencial “es que se defina el acuerdo con el FMI”.

En diálogo con EL LIBERAL, Tiscornia titular de la consultora CT y Asociados señaló que “no creo que el nombre del presidente del Banco Central sea determinante de cara al futuro. Creo que lo más determinante acá es lo que era hasta la semana pasada, cerrar el acuerdo con el FMI y el presupuesto 2019”.

Reconoció sin embargo que, ”obviamente este cambio mete mucho ruido justamente cuando no está definido el acuerdo con el FMI y empiezan las preguntas de porqué se fue, cuál es el conflicto con el FMI”.

No obstante, afirmó que “de fondo, creo que hay un tema en cómo encarar el manejo de la política monetaria y cambiaria. Caputo habló la semana pasada en un seminario de esto que es el “crawling peg” (devaluación progresiva y controlada), algo que creo que no fue muy acertado, por otro lado estuvo interviniendo en el mercado de una forma que no sé si el FMI avalaba”.

Subrayó además que “ me parece que lo que hay ahora es incertidumbre que hay que ir resolviendo. Sandleris –su remplazante- me parece que es un tipo capaz, no es un experto en temas monetarios en el BCRA pero es un tipo capaz y tiene un directorio que lo va a apoyar, pero sobre todo lo más importante es el acuerdo con el FMI y que se defina esto”.