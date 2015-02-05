CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de septiembre de 2018

26/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (Cont.)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MI

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (Cont.)

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 CONCIERTO EXPRESS

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 POLI 24

13.30 MUNDO RALLY

14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE

16.00 LA OVALADA

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 40 GRADOS TV

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA

23.30 TENDENCIAS SANTIAGO

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.09 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

06.31 EL ASTRONAUTA

08.17 LA MOMIA REGRESA

10.45 LA MOMIA

13.09 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU

15.41 PREMONICIONES

17.33 JUMANJI

19.30 LA MOMIA REGRESA

22.00 LA MOMIA

 

TCM

07.49 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.37 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.17 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.55 DISFRUTANDO MI LIBERTAD

13.53 MUY PARECIDO AL AMOR

15.54 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

17.56 ALERTA EN LO PROFUNDO

19.55 UN DETECTIVE EN EL KINDER

22.00 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

23.37 COBRA

 

TNT

06.00 VACAS VAQUERAS

07.21 STEP UP 3D

09.27 TERROR A BORDO

11.26 AMIGOS CON BENEFICIOS

13.26 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

16.25 TROYA

19.27 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

00.20 ASESINO NINJA

 

SPACE

06.00 LA BRÚJULA DORADA

07.51 ISLAS TURCAS Y CAICOS

09.52 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

11.28 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

14.03 CONTAGIO

16.07 LOS AGENTES DEL DESTINO

18.08 COMBATE

19.53 DAÑO COLATERAL

22.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

 

CINECANAL

09.50 RITMO TOTAL

11.30 YO, ÉL Y RAQUEL

13.45 REGRESO DEL TODOPODEROSO

15.45 EL PRECIO DEL MAÑANA

17.30 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

19.55 XXX. REACTIVADO

22.00 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES

23.40 CARGA PRECIOSA

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.55 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.20 BLACK-ISH

10.20 EL FACTOR X

11.35 AMERICA’S GOT TALENT

14.20 EL FACTOR X

15.15 TEEN WOLF

16.10 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE MUNDO

 

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+VIERNES 28, A LAS 21, EN EL MARCO DEL CICLO “FOGÓN & TERTULIA” SE PRESENTARÁN GONZALO VELÁZQUEZ (GUITARRA), MARIANO SARQUIZ (CONTRABAJO), BRUNO VARELA (BATERÍA) Y LEONARDO PIANTINO(SAXO).

 

BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO – LA BANDA)

VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.

 

TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.

 

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.

 

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

 

CINES

SUNSTAR

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)

26/09 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN

26/09 17:00 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

26/09 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

22:30 (Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

26/09 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30

(Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26/09 16:20 (Cast)

SOLEDAD (2D):

ROMANCE, DRAMA

26/09 22:40 (Cast)

HISTORIAS DE

ULTRATUMBAS (2D):

TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)

26/09 18:25 (Cast) 20:30 (Subt)

22:35 (Subt) 00:40 (Subt)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

26/09 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO

JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES ESTRENO APTO

TODO PÚBLICO CON RESERVA Y

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

 
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