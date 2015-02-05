CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de septiembre de 2018
Por El Liberal
26/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MI
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (Cont.)
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
23.00 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 CONCIERTO EXPRESS
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 POLI 24
13.30 MUNDO RALLY
14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE
16.00 LA OVALADA
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 40 GRADOS TV
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
23.30 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.09 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
06.31 EL ASTRONAUTA
08.17 LA MOMIA REGRESA
10.45 LA MOMIA
13.09 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU
15.41 PREMONICIONES
17.33 JUMANJI
19.30 LA MOMIA REGRESA
22.00 LA MOMIA
TCM
07.49 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.37 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.17 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.06 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.55 DISFRUTANDO MI LIBERTAD
13.53 MUY PARECIDO AL AMOR
15.54 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA
17.56 ALERTA EN LO PROFUNDO
19.55 UN DETECTIVE EN EL KINDER
22.00 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
23.37 COBRA
TNT
06.00 VACAS VAQUERAS
07.21 STEP UP 3D
09.27 TERROR A BORDO
11.26 AMIGOS CON BENEFICIOS
13.26 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
16.25 TROYA
19.27 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
00.20 ASESINO NINJA
SPACE
06.00 LA BRÚJULA DORADA
07.51 ISLAS TURCAS Y CAICOS
09.52 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
11.28 EL NIÑO Y EL FUGITIVO
14.03 CONTAGIO
16.07 LOS AGENTES DEL DESTINO
18.08 COMBATE
19.53 DAÑO COLATERAL
22.00 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
CINECANAL
09.50 RITMO TOTAL
11.30 YO, ÉL Y RAQUEL
13.45 REGRESO DEL TODOPODEROSO
15.45 EL PRECIO DEL MAÑANA
17.30 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
19.55 XXX. REACTIVADO
22.00 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES
23.40 CARGA PRECIOSA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.55 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.20 BLACK-ISH
10.20 EL FACTOR X
11.35 AMERICA’S GOT TALENT
14.20 EL FACTOR X
15.15 TEEN WOLF
16.10 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE MUNDO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+VIERNES 28, A LAS 21, EN EL MARCO DEL CICLO “FOGÓN & TERTULIA” SE PRESENTARÁN GONZALO VELÁZQUEZ (GUITARRA), MARIANO SARQUIZ (CONTRABAJO), BRUNO VARELA (BATERÍA) Y LEONARDO PIANTINO(SAXO).
BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO – LA BANDA)
VIERNES 28, NOCHE ROMÁNTICA CON “LOS BYBYS”, RETRO GALA.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN SUS RESPECTIVOS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (13 años)
26/09 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN
26/09 17:00 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
26/09 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
22:30 (Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
26/09 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30
(Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
26/09 16:20 (Cast)
SOLEDAD (2D):
ROMANCE, DRAMA
26/09 22:40 (Cast)
HISTORIAS DE
ULTRATUMBAS (2D):
TERROR, DRAMA (+13 AÑOS)
26/09 18:25 (Cast) 20:30 (Subt)
22:35 (Subt) 00:40 (Subt)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 26/09 20:00 (Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
26/09 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO
JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES ESTRENO APTO
TODO PÚBLICO CON RESERVA Y
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30