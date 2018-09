Valentino Bica tendrá un desafío en el Nacional

26/09/2018 -

El campeón santiagueño de karting, el juvenil corredor Valentino Bica, probará suerte ahora en el Campeonato Argentino de Karting.

Así lo confirmó el propio corredor a EL LIBERAL, y además comentó que esta fecha del certamen nacional se desarrollará el 29 y 30 de septiembre en la ciudad de Río IV, provincia de Córdoba.

El destacado volante capitalino viene de correr la antepenúltima fecha en el Rotax de Buenos Aires en la categoría DD2, en donde alternó momentos buenos con otros no tan buenos, ya que tuvo algunos problemas, y ahora decidió probar suerte junto a los mejores corredores del país este fin de semana en "La Docta".

Valentino Bica indicó que sabe que la empresa no será para nada sencilla, pero que tampoco será un imposible. "Voy a correr en el certamen argentino en la categoría Senior. Estoy trabajando duro para tratar de cumplir un buen papel y dejar bien en alto al deporte motor de la provincia cuando salga a la pista. Sé que no será sencillo porque hay corredores con experiencia en cada fecha nacional, con mucho roce y rodaje, en algunos casos a nivel internacional, por lo que necesito tener la máxima atención para no dejar escapar alguna oportunidad que se dé", indicó.

Para Bica será un desafío más en su corta carrera deportiva.