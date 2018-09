Se jugó una nueva fecha de las inferiores de la Liga Termense de Fútbol

26/09/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En el marco del fútbol de inferiores y formativo que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense se jugó una nueva fecha. Los partidos se disputaron en la cancha de Herrera el Alto.

Los resultados fueron los siguientes: por el Sub 17, San Martín igualó 1 a 1 con Los Dorados, Sector el Alto goleó por 4 a 0 a Belgrano y Sebastián Legresti empató 0 a 0 con La Costanera.

En la categoría Sub 19, San Martín empató 1 a 1 con 25 de Mayo. Por el sub 13, Herrera el Alto goleó por 8 a 1 a San Martín. Mientras que en el Sub 11, Argentino le ganó por 1 a 0 a San Martín, mientras que por el Sub 9, Argentino venció por la mínima diferencia a San Martín.

Los torneos de las categorías inferiores y formativas se vienen jugando desde hace dos meses con la particularidad que hacía mucho tiempo los clubes de la Liga Termense no presentaban entre 3 y 5 categorías del fútbol formativo. Los partidos se vienen jugando los días sábado y domingo en las canchas de Herrera el Alto, Casino en Villa Balnearia y Belgrano en el barrio Toro Yacu. Los dirigentes del fútbol termense se encuentran en un proceso de transformación del fútbol de inferiores, durante el actual certamen anual de primera división varios clubes tienen en sus filas jugadores juveniles entre 15 y 17 años.

Posiciones

Las formativas quedaron así: Sub 7, Belgrano 12; Herrera el Alto 5; Legresti 4; Argentino 2, Los Dorados 3 y San Martín 0. Sub 9, Los Dorados 12; Belgrano 10; Argentino 7; Herrera el Alto y Legresti 6; Sector el Alto 3 y San Martín 0. Sub 11, Legresti 12; Los Dorados 9; Belgrano 7; Herrera el Alto 6; San Martín 4; Argentino 4 y Sector el Alto 0. Sub 13, Legresti, Los Dorados y Belgrano 9; Sector el Alto 4; Herrera el Alto 4 y San Martín 0. Inferiores: Sub 15, Los Dorados 11; Legresti, Villa Balnearia y Belgrano 8, 25 de Mayo 5 y Herrera el Alto 0. Sub 17, Villa Balnearia 12; Los Dorados y Adela 9; Belgrano, Legresti y Sector el Alto 8; Termas 6; San Martín y La Costanera 4. Sub 19, La Costanera 14; 25 de Mayo 12; Los Dorados 11; Villa Balnearia, Argentino y San Martín 7; Belgrano 4 y Termas 0.