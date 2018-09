FÚNEBRES | 26 de septiembre de 2018

26/09/2018 -

FALLECIMIENTOS

Juan Agustín Tayguan

Ynés Teresita Fiad de Cortina

María Daniela Márquez (La Banda)

Ana Lucía Volpatti de Medina (La Banda)

Claudia de los Ángeles Pérez

Francisco Hipólito Juárez (Dpto. Figueroa)

Blanca Azucena Barriento

Dermidio Jiménez (Las Termas)

Sepelios Participaciones

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Félix Gramajo y Sylvina Abud despiden al querido y siempre recordado Alfredo y abrazan a su familia con sincero afecto.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio Aldo y sus resp. flias, acompañan en este triste momento a nuestra querida Muni y flia. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Raúl Lezana y familia participan con dolor el fallecimiento del querido Alfredo, gran cantor y mejor persona. Acompañan con pesar a su esposa e hijos. Elevando oraciones en su memoria.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. La familia Gallar, participa con profundo dolor la partida de nuestro querido Cantor Alfredo Abalos, por siempre vivirá en nuestros corazones, Agradecidos por su compromiso, Identidad y Conciencia Popular. Abrazamos a toda la flia. Abalos Santillán.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Gringo Bravo de Zamora participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a Muni e hijos con todo cariño.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|.

Elida Ache de Saad e hijos acompañan a Muny y flia. en su dolor. Ruegan por el eterno descanso del admirado Alfredo.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|.Berta T. de Padilla y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Alfredo. Acompaña a su estimada flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Albina Abud de Varas y familia acompañan a Muni e hijos en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Emir Faisal, su esposa Cristina Casas Ghinatti participan con profundo dolor el fallecimiento de Alfredo y acompañan a su esposa Muni e hijos en este duro trance. Dios de resignación a su familia.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dadle el descanso eterno". Carlos, Higinio, Nery y Susi Juarez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su esposa Muni Santillan, sus hijos Martin, Santiago y Carolina.

ÁBALOS, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba e hijos, conjunto folclorico Los Nativos participan con dolor el fallecimiento del querido Alfredo y acompañan con cariño a Muny y a sus hijos.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|.Nunca te olvidare Benja querido por siempre en mi. Su sobrino José Luis Argañarás Salomón te despide en este vuelo eterno.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Marta y Marcelo Larguia acompañan afectuosamente a Fucha, Luis Fernando y flia, Calila y flia; en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Antenor Alvarez participa con dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a la querida Fuchita.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. María Josefina Rímini, María del Carmen Alcorta y familia participa con dolor el fallecimiento del hijo de nuestra amiga Fucha y acompañan a sus familiares en tan tristes momentos. Elevan un a oración en su memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y su nietos Federico, Faustino y Benicio, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Juan Manuel Suffloni, Ana María Serrano y Andrés Argañarás participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Fucha, Luis Fernando y Calila. Ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan su fallecimiento y acompañan a su familia con cariño.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés acompaña a Fucha con mucho cariño.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|.

Fernando Barrionuevo, Marta Sapunar y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Fuchita querida, hermana del alma, tu dolor se hace mío, madraza, la luchaste hasta el final, fueron años de sufrimiento, que DIos Todopoderoso te mande una pronta resignación y que brille para el la luz que no tiene fin. Gracia Ponce Faila y familia participan el fallecimiento del querido Benjamín.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Malena Arce de Montiel, Álvaro Arce, Luis y Pablo Pericás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Nora Rafael de Jimenez acompaña en el dolor a su mamá, la querida Fucha y a sus hermanos. Ruega por su paz eterna y el consuelo de su familia.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. La Fraternidad Seglar Dominicana, participa con dolor el fallecimiento del hijo de María del Carmen Barrios. Ruegan oraciones en su memoria e invitan a la misa diaria a las 21 en Iglesia Santo Domingo.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Susana Rodríguez de la Rua y flia y Carlos Allones y flia., participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Fucha y hnos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARAZ, BENJAMÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|.Chichi de Salomón, sus hijos Aruco, Tere, Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Benjamín. Descansa en paz en los brazos del Señor.

BARRIENTO, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Sus hijas, nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. sus restos fueron sepultados en el cementerio de Lujan. Serv. AbrahamGubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A

FIAD DE CORTINA YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Sus hijos Alfonso y Belen, nietos Joaquín, Santiago e Izel Cortina. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

FIAD DE CORTINA YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Sus hijos Alejandro y Natalia, nietos Benjamín, Bautista y Benicio Cortina LLapur, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

FIAD DE CORTINA, YNES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Sus hijos Verónica, Alfonso, Alejandro y Agustín y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Su hermana Baby, su esposo Néstor Cortina, hijos, nietos y bisnietos lamentan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Rosa E. LLapur y sus hijos, participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a Ale y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Edy y Blanca LLapur, acompañan en el dolor a Ale y flia. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Gustavo Nazario, su esposa Maria Luisa Nallar y sus hijos Maria y Roberto, Federico y Huerto, nietos Gerónimo y Lisandro, participan con dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Personal Directivo, docente, administrativo y maestranza del Jardín de Infantes, Municipal Nº 15 María Isabel R. de Paéz, participa el fallecimiento de la Madre política de su compañera Prof. María Belén Luna. Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Guillermo Pohl, Lorena Don, Máximo, Salvador y Katharina, acompañan a su amigo Alejandro en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Luis Vaca, su esposa Patricia Toscano y sus hijos Lautaro y Luisina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Adolfo Guerrieri y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado administrativo Agustín Cortina y lo acompaña junto a su familia en su pesar.

FIAD DE CORTINA, YNES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Julio G. Rafael, Sandra Luna, Lorenzo y Octavio Rafael participan con dolor el fallecimiento de Tere, mamá de nuestros queridos amigos: alfo, Ale, Vero y Agustín y los acompañan con mucho cariño en estos dolorosos momentos y elevan oraciones para su eterno descanso en Dios.

FIAD DE CORTINA YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. María Pía Abate y María Pía Inserra Abate participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su amigo Agustín y lo acompañan en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

FIAD DE CORTINA YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Hilton Lo Bruno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Amigos de su hijo Agustin y Vanesa, acompañan en este difícil momento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sebastián Antonis, Belen Salas y Luz.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Leo, Victoria y sus hijos Francisco y Felipe, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Héctor Toscano y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan triste momento.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Mauricio y María José, sus hijos Máximo y Alma, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Querida Tere siempre vivirás en nuestros corazones. Te recordaremos con mucho cariño. Acompañamos en el dolor a su flia. Juanjo, María Lidia y Juancito.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Con gran tristeza despedimos a nuestra querida Tere, Pilolo y Lidia, sus hijos y nietos, participan con gran dolor su partida al Reino del Señor. Rogamos oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Gabriel Llapur, María Elena Sydow, sus hijos Gabriel, Mariana, Andrea, Maria Gabriela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos dolorosos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Con profundo dolor acompañamos a su flia. en tan doloroso momento. Alejandro, Caco y Gero.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Dr. Arturo Oscar Contreras, Maria del Lujan Tauil, Miguel Contreras Tauil y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ernesto Méndez, Mercedes C. Campos y Alvaro Méndez, acompañan a su flia. en este momento de dolor.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Nuestro sentido pésame a nuestro compañero y amigo Alfonso Cortina. Que el Señor nuestro Dios de consuelo a su flia. Sus compañeros Nazar Teresa, Luna Natalia, Escobar Estela, Medina Noelia, Mussi Cecilia, Perez Rosario, Lobo Jugo y Diaz Cecilia.

FIAD DE CORTINA, YNES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Pedro L. Mulki, su Sra. Angela Cisneros (a), sus hijos Gustavo, Gabriela, Zulema y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos dificiles momentos a su flia.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|.Fernando Llapur, Lilibeth Arce, sus hijos Natalia, Ferny y sus respectivas flias acompañan a su hijo político Alejandro y a sus hnos, Alfonso, Agustín y Vero ante irreparable pérdida.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Elida Ache de Saad e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a la flia en el dolor y la oración. Ruegan por su alma que descanse en paz.

PÉREZ, CLAUDIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su madre Juana, hermana Rosa, esposo y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, CLAUDIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su hermana Mercedes, cuñado Cacho y primos Celene y Belén y sobrina Mirian participan con dolor su fallecimiiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, CLAUDIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su ahijada Valentina, primos Celene y Belu, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

PÉREZ, CLAUDIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Instituto de Tratamiento, Rehabilitación y Apoyo en la Inclusión Escolar SUYAY, Personal Directivo, Profesionales, Profesoras en Educación Especial y Administrativos participan con profundo dolor y acompañan a la Profesora en Educación Especial Gabriela Mancilla Pérez por el fallecimiento de su señora madre. Elevan oraciones a su querida memoria.

PÉREZ, CLAUDIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Los Directivos de SUYAY: Lic. María Pía Abate, Dra. Silvia Abate, C.P.N.Tamara Luna Abate y Gerentes Xavier Luna Abate, Geancarlo Luna Abate y María Pía Inserra Abate participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la Profesora en Educación Especial Gabriela Mancilla Pérez. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. A mi querido amigo Armando: Te fuiste al Cielo con las alas que te regaló la vida por tu sabiduria y elocuencia dejando un inmenso vacio al compartir 105 años de tu vida con tantos amigos. Las nostalgias por tu ausencia me acompañaran el resto de mi vida. Siempre me acordaré de tu humor picarezco y también del otro humor, el critico. ¡Cuanto lamento tu partida. Tus restos descansarán en el Jardín del Sol. Hago llegar mis condolencias a toda su flia en especial a su hijo Chiqui. ¡Que descanses en paz. Victor H.Scagliotti.

RUIZ, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Rosario de Peña y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de mi amiga Negrita, sus hijas y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SERAFINI, EVA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/9/18|. Graciela Ruiz, Virgilio Zurita Ruiz, Marco, María Pía y Anna Díaz Ruiz participan con gran dolor su fallecimiento. Te recordaremnos siempre alegre. Que descanses en paz querida Eva.

SERAFINI, EVA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/9/18|. Carlos Virgilio Zurita y Ana María Lamas participan con profunda pena su fallecimiento. Acompañan a Daniel, María Pía e hijos en este doloroso momento.

TALAVERA, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Santiago C. Lezana y familia, participa el fallecimiento del hermano de su amigo Miguel y ruega una oración en su memoria.

TALAVERA, HÉCTOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. Los compañeros y amigos de su hermano Miguel, del equipo de Opinión Deportiva, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TAYGUAN, JUAN AGUSTIN (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su esposa Nélida Sequeira sus hijos Patricia, Monica, Maria, Mirian, Julio, Daniel, Marcelo, Luis, Roxana, h. políticos nietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio los Flores SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESCOBAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 23/9/18|."Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". El Grupo "Paz y Bien" de jubiladas del colegio "Madre Mercedes Guerra" de las hnas. Franciscanas acompañan a la querida Nelly por la pérdida de su esposo y ruegan por la feliz resurrección de su alma

ESCOBAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. 'Señor ya está ante tu puerta, permitele el ingreso en el Reino de los bien aventuradodos''. Sus vecinos: Angelica Hoyos Vda de Velazquez, sus hijos Albeto Antonio y Sergio Ramón, participan de su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su esposa e hijos. Elevan una oración en su memoria.

ESCOBAR, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 23/9/18|. Sus amigos Mady y Vichi Raab, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nelly y sus hijos, rogando pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Sus padres Walter Márquez y Rosa Correa sus hermanos David, Gabriela, Camila, Maylen, Marilin y Micaela y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PEREYRA, ROGER OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Personal directivo, docente, administrativo y ordenanzas de la Escuela Nº 75 Francisca Jacques y Jardín Nº 310 Turitas de la localidad de Suri Pozo, dpto Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío de los profesoras Laura y Adriana Correa Pereyra. Ruegan oración en su memoria.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Rulo Serrano y Flia. participan con dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy 10 hs. al cementerio Jardín del Sol.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Ricardo Mattar su esposa Olga Serrano sus hijos Ricardo y Rocío acompañan con dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy 10 hs. al cementerio Jardín del Sol.

VOLPATTI VDA. DE MEDINA, ANA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Sus familiares en el afecto; Gringa y Gringo Siufe, sus hijos Luchi, Chichí y Anita, participan con profundo pesar la partida de la querida Pitu. Ahora estarás junto a tu compañero de toda la vida. Que Dios los tenga en la Gloria como se merecen.

CHAYEP, LILIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/18|. La Comunidad Educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera docente de esta Casa de Estudios y prima hermana del Prof. Hugo Sergio Chayep. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CORONEL, RAMÓN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Dale el descanso eterno. Dalinda de Espeche; sus hijos José Domingo, Polilla, Yacky y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CORONEL, RAMÓN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. El grupo de servidores de San Expedito de Choya participa con dolor su fallecimiento. Acompañan a Ramón Coronel y Soledad Espeche, miembros de este equipo, ante este difícil momento que les toca vivir. Choya.

FERNÁNDEZ, EDUARDO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Colegas de la Escuela Nº 981 ''Juan Pablo II, localidad del Favorito, participan y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Rogando oraciones en su memoria.

GUILAÑA DE DIFFERDING, NIEVES ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Dr. Arturo Oscar Contreras y María de Luján Tauil participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Eduardo e Inés. Ruegan oraciones en su memoria.

GUILAÑA DE DIFFERDING, NIEVES ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Luisa Astún de Marañón participa su fallecimiento y acompaña a Inesita y a su esposo Eduardo elevando oraciones a Dios Nuestro Señor por su feliz resurrección.

GUILAÑA DE DIFFERDING, NIEVES ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. El presidente del Honorable Consejo Deliberante Capital CPN. Juan Manuel Beltramino participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

JUÁREZ, FRANCISCO HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Sus hijos David, Oscar, Norma, Rosa, Mary, Lily, Gladys, Arnaldo, Beto, Aldo, Lito, Darío, Gustavo, Laura, Sebastián, Dito, Roger, h,. pol. y demás fam. part. su fall. Sus restos serán inhum en el cem. local hs 11. Casa de duelo Pje. El Encanto, dpto Figueroa. Servicio Certeza. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

Invitación a Misa

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Su Madre Marta Salomón de López,sus hermanas Maru, Marti, Andrea y Ale, su amada hijita Guillermina, su novia María, sus sobrinos Rafael y Patricio, Fabián y Francesco, Lisandro y Gregorio, y sus hermanos pliticos agradecen de todo corazón a quienes los acompañaron de una u otra manera en tan dificil y doloroso momento, e invitan a la misa que en su recuerdo se realizará hoy a las 20,30 en la Catedral Basílica.

LUNA, RAÚL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. A un mes de tu partida a la casa del Señor un inmenso dolor nos dejaste. Su hija Fanny, su hijo politico Fabian, nietos Stefanía, Florencia y Emanuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

MAIDANA, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/18|. ."Mamita querida, como explicar lo que fuiste sos y serás para nuestras vidas, no te das una idea la falta que nos haces, pero aun así te recordamos en cada charla y en cada recuerdo que viene a nuestras mentes. Que Dios te tenga en la gloria. Te amamos Ma. Su esposo Luis, sus hijos Alfredo, Gustavo, y Mariana, sus hijos políticos Yoana, Ramiro y Paola, sus nietos Luz, Pablo, Morena, Mateo y Luis, invitan a la misa de los 9 días en la parroquia hoy a las 20 hs.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Señor Dios te encomiendo a mi querido padre, a quien has llamado a tu presencia. recíbelo en tu compañía y manifiesta en el tu gran misericordia. Reúnelo junto a sus antepasados y siéntalo a la mesa que has preparado para todos los hombres de todos los tiempos. Sus hijas Roxana, Marcela y Sandra, su hermana Rosalía, su hijo político, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroqia Santa Lucia al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Es difícil aceptar que ya paso un mes de tu dolorosa partida: Sus amigos: Pancho Ávila, Jorge Bravo, Fino Pitarí, Guillermo Bravo, Raúl Lezana, Hugo Ayunta, Pori Serrano, Roberto Quiroga, Juancho Cianferoni, Morongo Umbidez, Negro Álvarez, Julio Sosa, Gringo Mansilla, Ángela Pérez, Roberto Naufal, Cristina Naufal, Carlitos Naufal, Nica Pedraza, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia de Sumampa. Ruegan oraciones en su memoria.